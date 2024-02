Skandinavian villinnyt Camping-viihderavintola Helsinkiin

Camping on alun perin norjalainen viihderavintolakonsepti, joka yhdistää laadukkaan minigolfin baariin ja yökerhoon. Päivisin ja viikonloppuisin ratagolfkierros Helsinki Campingissä sopii hyvin työ- ja muihin tapaamisiin sekä perheille. Perjantaina 1. maaliskuuta avautuva klubi muuntautuu iltaisin täysiveriseksi bilepaikaksi, jossa voi pelata minigolfia ja tanssia yön pikkutunneille.

Camping-baarin konseptin on luonut oslolainen Anders Gudmundstuen, joka on ratagolfin moninkertainen Norjan mestari ja EM-hopeamitalisti. Idea värikkäästä ja viihtyisästä sisäradasta syntyi kaamoksen keskellä.

”Ratagolfarina minua harmitti, että Pohjolan kesä on niin lyhyt. Biljardia, keilailua, tikanheittoa ja muita siistejä sisälajeja harrastavat kaverini pystyivät harrastamaan lajejaan mitä hienoimmissa kohteissa, mutta meiltä puuttui sama mahdollisuus. Idea osoittautui oikeaksi ja klubi ylitti kaikki odotukset. Heti ensimmäisenä toimintavuotenamme Oslo Campingissa pelattiin minigolfia yli 100 000 kierrosta ja villit bileet jatkuivat yöhön saakka”, kertoo Camping-konseptiravintoloiden vetäjä Anders Gudmundstuen ja lupaa:

”Mini- tai ratagolf on malliesimerkki lajista, joka on yhtä aikaa hauska, sosiaalinen, viihdyttävä, jännittävä ja tasa-arvoinen. Sitä voi pelata pikkulapsesta isovanhempaan ja kaikilla on radalla aina hauskaa riippumatta siitä, harrastaako lajia vai onko radalla ensimmäistä kertaa puttailemassa. Tällä radalla voi pelin ohessa myös nauttia juoman tai huikopalan.”

Helsinki Camping avaa pelin maaliskuun 1. päivänä

Camping on valloittanut norjalaisten, tanskalaisten ja ruotsalaisten sydämet vilpittömän humoristisella asenteellaan ja camp-henkisellä ilmeellään. Minigolfin äärellä on järjestetty erilaisia tapahtumia lasten syntymäpäivistä ja firmanjuhlista aina naturistigolfiin. Erityisen suosituksi Camping on osoittautunut ensitreffipaikkana ja samaa odotetaan myös Helsingissä.

”Campingin tarina on upea. Golfkierroksen jälkeen ihmiset jäävät kirjaimellisesti radalle ja tällä golfklubilla viihdytäänkin yömyöhään. Tromssan Camping on kaupungin suosituin yökerho, ja Malmöön kesällä avattu minigolfkaraoke on noussut nopeasti ilmiöksi. Myös meille Helsinkiin tulee karaokehuone sekä valoiltaan ja äänentoistoltaan laadukas DJ-vetoinen klubi diskopalloineen”, kertoo Helsinki Campingin ravintolapäällikkö Kamel Kadry.

Ravintolapäällikkö Kamel Kadry on tullut Helsingin ravintolayleisölle tutuksi Bar Holidaysta ja The Cockista, joiden rentoa ja viihtyisää otetta on luvassa myös Iso Roobertinkadulle.­­­

”Tämä on jännä konsepti, josta on todellakin moneksi. Arkipäivinä meillä voi pitää golfiksi naamioituja bisnestapaamisia ilman, että tarvitsee käyttää koko päivää ulkokenttää kiertäen. Viikonloppuisin meille tulee päiväsaikaan todennäköisesti myös lapsiperheiden syntymäpäiviä, mutta iltaisin Camping muuttuu täysiveriseksi aikuisten baariksi ja yökerhoksi, jossa voi DJ:n tahdittamana pelata myös minigolfia”, lisää Kadry ja vinkkaa:

”Camping on yleensä myös paikkakuntansa suosituin Tinder-treffipaikka. Minigolfin äärellä on mahdottoman helppo tutustua uusiin ihmisiin ja kaikilla on aikaa käydä ainakin yhdellä kierroksella. Treffi-ilmiö on niin suuri, että norjalaismedia on kehottanut nuoria pareja tai sellaiseksi haikailevia etsimään minigolfin sijaan jo muutakin tekemistä.”

Kymmenes Camping

Ensimmäinen Camping avautui Osloon vuonna 2016. Sen lisäksi Camping-viihderavintoloita on jo Norjan Trondheimissa, Tromssassa, Drammenissa, Stavangerissa ja Kristiansandissa, Tanskan Kööpenhaminassa ja Aarhusissa sekä Ruotsin Malmössä. Helsingin Iso Roobertinkatu 4:ään, vintagemyymälä UFF:n entisiin tiloihin maaliskuun alussa avautuva Helsinki Camping on ketjun kymmenes klubi. Camping-viihderavintolakonseptin omistaa ravintolayhtiö NoHo.

Helsinki Campingin minigolfkierros 13-väyläisellä radalla maksaa aikuiselta 10 euroa, opiskelijoilta 8 euroa ja lapsilta 7 euroa.