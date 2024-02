Meriverkostot-tapahtuma avaa ovia yritysyhteistyölle

Tapahtuman ensisijaisena tavoitteena on tarjota alusta yritysyhteistyön käynnistymiselle ja kehittymiselle. Vuoden 2023 osallistujista lähes 80 % ilmoitti luoneensa tapahtuman avulla uusia yhteistyöverkostoja.

Viime vuoden Meriverkostot-tapahtumasta alkoikin esimerkiksi TKR tuotteiden ja B&N Marinen yhteistyö. TKR tarjoaa kotimaisia ratkaisuja tiivistämiseen, haitta-aineiden hallintaan ja pinnoittamiseen. B&N Marinen palveluihin kuuluvat kotimaaliikenteen alusten katsastukset, luotsauksen tutkinnon vastaanotto sekä merenkulun konsultointi-, koulutus- ja merikuljetuspalvelut.

TKR:n toimitusjohtaja Kimmo Hakala kertoo, että B&N Marinen toiminta ei ollut yritykselle ennestään tuttua ja hän päätyi B&N Marinen näytteilleasettajapisteelle merikapteeni Niclas Seligsonin juttusille Meriverkostot-tapahtumassa sattumalta. Yhteinen sävel löytyi nopeasti.

Osana yhteistyötä B&N Marine on tarjonnut asiantuntijuuttaan, jotta TKR on päässyt luomaan yhteyksiä ja kontakteja meriteollisuuteen. TKR tuotteiden kauppa käy erityisesti kiinteistöpuolella, mutta tuotteita on jo pidemmän aikaa testattu myös laivapuolella. Yritysten välinen yhteistyö on vielä alussa, mutta sen kautta TKR:n haastaviin olosuhteisiin suunnatut tuotteet ovat löytämässä markkinoille meriteollisuudessa.

Niclas Seligson näkee TKR:n tuotteet huomattavana parannuksena meriteollisuuden alalla, sillä TKR:n pinnoitteet ovat käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia moniin muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

– Biopohjaiset tuotteemme ovat jo herättäneet meriteollisuudessa paljon kiinnostusta, myös maailmalla. Vastuullisuutta ja kiertotaloutta on alettu arvostaa myös laivapuolella. Parasta kiertotaloutta onkin vanhojen rakenteiden elinkaaren jatkaminen, Kimmo Hakala toteaa.

Naantalin Meriverkostot-tapahtumassa TKR tuotteet ja B&N Marine ovat olleet mukana useampana vuonna. Hakalan mukaan tapahtuma on ollut merkittävässä roolissa, jotta TKR on päässyt luomaan kontakteja ja verkostoa alalle. B&N Marinelle Meriverkostot on mahdollistanut erityisesti yrityksen tunnettuuden kasvattamisen.

– Meriverkostot on oikein hyvä paketti kokonaisuudessaan. Yksi päivä on varsin lyhyt aika, mutta siinä ehtii hyvin tavata ihmisiä ja käydä keskusteluja sekä verkostoitua, Seligson sanoo.

B&N Marine ja TKR ovat mukana näytteilleasettajina Meriverkostot-tapahtumassa 14.3.2024, jolloin yritykset kertovat lisää tulevista yhteistyökuvioistaan.

Mukaan vuoden 2024 Meriverkostot-tapahtumaan on jo ilmoittautunut yli 30 näytteilleasettajaa ja viimeiset paikat ovat nyt jaossa. Myös messukävijöiden ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Meriverkostot

To 14.3.2024 klo 9–15

Naantalin kylpylä, Matkailijantie 2

www.naantali.fi/meriverkostot