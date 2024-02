Olympiapurjehdus: Vuoden 2024 purjehdusmaajoukkue julkaistiin venemessuilla yhteistyökumppaneiden kanssa

Vuoden 2024 purjehdusmaajoukkue julkaistiin Vene 23 Båt -messujen yhteydessä. Olympiavuoden A- ja B-maajoukkueisiin valittiin yhteensä 19 urheilijaa. Valintojen myötä A-maajoukkueeseen nousee Formula Kite -luokassa kilpaileva Noora Ruskola.

A-maajoukkue: Sinem Kurtbay, Akseli Keskinen, Monika Mikkola, Kaarle Tapper, Valtteri Uusitalo, Nooa Laukkanen, Ronja Grönblom, Veera Hokka, Noora Ruskola, Jakob Eklund ja Aleksandra Blinnikka.

B-maajoukkue: Oskari Muhonen, Edvard Bremer, Juuso Roihu, Lasse Lindell, Sofia Hämäläinen, Aleksi Tapper, Otto Dahlberg ja Noel Laukkanen.

Jännittävä olympiavuosi etenee kovaa vauhtia. Pariisin kesäolympialaisten maapaikat ovat varmistaneet Nacra 17 -luokassa Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen sekä ILCA 7 -luokassa Kaarle Tapper. Monika Mikkola varmisti tammikuussa Suomelle maapaikan ILCA 6 -luokassa.

Suomella on mahdollisuus saavuttaa maapaikat Pariisiin myös 49er-, 49er FX-, Formula Kite- ja iQFoil-luokissa huhtikuussa Ranskan olympiaviikolla. Niin kutsutussa ’Last Chance’ -regatassa 49er-luokille on tarjolla kolme maapaikkaa miehille ja naisille, kun taas Formula Kite- ja iQFoil-luokissa jaossa on viisi paikkaa. Näiden lisäksi on tarjolla yksittäisiä lunastamattomia maanosapaikkoja.

Sailing Team Finland ja Stark Suomi yhteistyhön

Sailing Team Finland ja Stark Suomi ovat aloittaneet yhteistyön viedäkseen suomalaista purjehdusosaamista uusille vesille. Stark, joka on palvellut suomalaisia rakentajia ylpeydellä yli 150 vuoden ajan, jatkaa suomalaisen huippu-urheilun tukemista yhteistyöllään Sailing Team Finlandin kanssa. Lisätietoa Starkista yrityksenä löydät täältä.

- Tämä yhteistyö Sailing Team Finlandin kanssa merkitsee meille paljon. Uskomme vahvasti suomalaiseen osaamiseen ja tavoitteellisuuteen, ja haluamme olla tukemassa urheilijoita heidän matkallaan kohti unelmia ja uusia saavutuksia, kommentoi Stark Suomi Oy:n kaupallinen johtaja Jarmo Salmi.

Nuorten maajoukkueen uudet yhteistyökumppanit, Tulikivi ja Savonlinja, esiteltiin myös venemessuilla. Heidän tukensa kohdennetaan nuorten maajoukkuetoiminnan lajivalmennuksen kehittämiseen sekä seurojen kanssa tehtävään yhteiseen lajivalmennukseen.