Siltojen uusimis- ja korjaustöitä Karvialla ja Kankaanpäässä – liikenne kiertoreitille Lauhalan sillan uusimisen ajaksi

Leppihalmeen silta Kankaanpäässä kantatiellä 44

Leppihalmeen sillan peruskorjauksen aikana toinen ajokaista joudutaan sulkemaan. Käytössä olevan ajokaistan minimileveys on 4,2 metriä. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Liikennevaloissa on sekuntilaskurit, jotka ilmoittavat odotusajan pituuden punaisilla liikennevaloilla. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin ja varata riittävästi matka-aikaa. Tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatöiden ajaksi 30 km:iin/h. Korjauskohteen vieressä oleva kevyen liikenteen silta on käytössä koko korjaustyön ajan. Työt käynnistyvät tällä viikolla ja silloin myös liikennerajoitukset otetaan käyttöön. Sillan peruskorjaus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Leppihalmeen silta on valmistunut vuonna 1973 ja se on tyypiltään teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Leppihalmeen silta on huonokuntoinen. Sillalla on tehty useampi ylläpitokorjaus 2010-luvulla. 1960- ja 70-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Sillalle on tehty erikoistarkastus vuonna 2022. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pienempiä korjaus- ja huoltotöitä. Liikennemäärä Leppihalmeen sillalla on n. 2 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Leppihalmeen siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Lauhalan silta Kankaanpäässä maantiellä 13293 (Jyllinkoskentie)

Maantien 13293 liikenne joudutaan katkaisemaan Lauhalan sillan uusimistöiden ajaksi vanhan sillan purkutöiden käynnistyessä. Vanhan sillan purkutyöt käynnistyvät tällä viikolla (vk 7). Liikenne ohjataan uusimistöiden ajaksi viitoitetulle kiertotielle kantatien 44 - maantien 13294 (Paholuomantie) - maantien 13293 (Jyllinkoski) kautta. Valitettavasti myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä, sillä korvaavaa kulkuyhteyttä ei rakenneta kustannussyistä. Kiertotien pituus on noin 10 km. Uusi silta valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Liikennemäärä Lauhalan sillalla on n. 60 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työt siltakohteilla valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Lauhalan silta on valmistunut vuonna 1961 ja se on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta. Lauhalan silta on huonokuntoinen. Sillalle on tehty vuonna 1999 ylläpitokorjaus, jolloin on tehty pieniä kunnostustöitä. Nykyinen Lauhalan teräsbetoninen laattasilta puretaan ja tilalle rakennetaan uudet teräsbetoniset ulokelaattasillat.

Lauhalan siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Säkkijoen silta Karvialla maantiellä 13313 (Rantatie)

Maantiellä 13313 (Rantatie) liikenne siirretään Säkkijoen sillan viereen rakennettavalle varasillalle sillan uusimistöiden ajaksi. Valmistelevat työt alkoivat siltakohteella viime viikolla. Liikenne siirretään varasillalle, kun huonokuntoisen ja painorajoitetun sillan purkutyö aloitetaan maaliskuussa viikolla 12. Varasillalla on yksi ajokaista, jonka leveys on minimissään 4,15 metriä ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatöiden ajaksi 30 km:iin/h. Varasillalla ei ole painorajoitusta, joten raskaiden kuljetusten osalta tilanne paranee jo rakennustöiden aikana. Uusi silta valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Säkkijoen silta on valmistunut vuonna 1971. Silta on tyypiltään puinen palkkisilta. Silta on huonokuntoinen ja painorajoitettu. Sillalle on tehty useampi ylläpitokorjaus kaksituhatluvulla. Nykyinen Säkkijoen puinen palkkisilta puretaan ja tilalle rakennetaan uudet teräsbetoniset ulokelaattasillat. Uuden sillan rakentamisen myötä Säkkijoen sillalta poistuu painorajoitus. Liikennemäärä Säkkijoen sillalla on n. 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Säkkijoen siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223