Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena oikeudenmukainen kiinteistöverotus – verotuksen tasoa ei kiristettäisi

Maanmittauslaitos on valmistellut uusia tonttien verotuksen pohjana toimivia hinta-aluekarttoja Verohallinnon käyttöön. Työ on osa Valtiovarainministeriön valmistelemaa kiinteistöverouudistusta. Uudistuksen keskeisin tavoite on oikeudenmukainen kiinteistöverotus, jossa verotusarvot vastaisivat paremmin markkinahintoja.