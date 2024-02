SDP:n Timo Suhonen: Yritysvastuudirektiivin käsittely EU:ssa lykkääntyy - voitaisiinko asia sittenkin käsitellä eduskunnassa huolella hutiloinnin sijaan?

SDP:n Kymäläinen: Lakialoite taloyhtiöiden tilanteen helpottamiseksi venäläisten maksamattomien vastikkeiden vuoksi 9.2.2024 13:16:34 EET | Tiedote

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt eduskunnalle lakialoitteen, joka helpottaisi niiden taloyhtiöiden tilannetta, joiden osakkeenomistajista merkittävä osa on Venäjällä asuvia ja joissa siksi on Ukrainan sodan myötä ollut vaikeuksia vastikkeiden saamisen kanssa.