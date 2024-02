SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kuinka kokoomuksella on vielä pokkaa kutsua itseään tiedepuolueeksi

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Herätkää, perussuomalaiset! Lehmänkaupastanne kärsivät erityisesti nuoret 1.2.2024 10:08:16 EET | Tiedote

Orpon hallitus kyykyttää julmasti nuoria tulevaisuuden työntekijöitä. Kun sopimusjärjestelmää nakerretaan pala kerrallaan, on se pään avaus synkälle tulevaisuudelle. Jatkossa on mahdollista, että nuoren, työuraansa aloittelevan 18-vuotiaan, pitäisi kyetä neuvottelemaan itselleen tuntipalkka, ylityökorvaukset, sunnuntailisät sekä lomarahat. Tajuaako Perussuomalaiset, mihin se on osana hallitusta suostunut?