Kokoomuksen Partanen: Vastuullisen talouspolitiikan kunnianpalautukselle on entistäkin suurempi tarve

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kritisoi hallituksen talouspolitiikkaa Suomenmaassa 10.2.2024. Kokoomuksen kansanedustaja, työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen ihmettelee Saarikon ulostuloa ja muistuttaa, että Keskustalla oli mahdollisuus valita vastuullisen taloudenpidon linjalle vaalien jälkeen.

”Viime kaudella Keskustan vahtivuorolla vastuullinen taloudenpito sai väistyä. Kehykset heitettiin romukoppaan ja julkista sektoria paisutettiin tarpeettomasti. Nyt puheenjohtaja Saarikko asemoi Keskustan myös oppositiossa SDP:n apupuolueeksi. Vaalien jälkeen hallituksen muodostivat puolueet, jotka ymmärsivät, kuinka vaikeassa tilanteessa Suomen talous on. Muun vasemmiston kanssa Keskusta ei kyennyt hyväksymään vastuullisen taloudenpidon linjaa”, Partanen sanoo.

Hallitusohjelmassa sovittiin neljän miljardin euron säästöistä ja kahden miljardin euron rakenteellisista kasvu- ja työllisyystoimista. Partanen ymmärtää tarpeen lisäsäästöille.

”Nyt talouden veto hidastuu samaan aikaan, kun julkiset menot kasvavat jopa nopeammin kuin kukaan osasi ennakoida. Keskeisenä syynä on edellisen hallituksen hyvinvointialueet, jotka ovat käyttäneet 1,5 miljardia euroa enemmän rahaa kuin niille oli varattu. Orpon hallituksen tehtävänä on muuttaa suunta. Me emme keskity hallintoon, vaan ihmisten palveluihin ja siihen, että rahat riittävät. Vastuullisen talouspolitiikan kunnianpalautukselle on entistäkin suurempi tarve”, Partanen sanoo

Partasen mukaan hallituksen talouspolitiikan linja ja työmarkkinauudistukset ovat välttämättömiä, eikä hallitus tule ottamaan uudistuksissa taka-askelia toisin kuin Saarikko vaatii.

”Toivoisin, että laajasti ymmärrettäisiin, kuinka huolestuttavassa tilanteessa taloutemme on. Emme voi loputtomiin lykätä uudistuksia. Edellisen kerran uudistuksia yritettiin Keskustan kanssa. Paineen alla juuri Keskusta taipui ja tärkeimmät uudistukset lykättiin hamaan tulevaisuuteen. Nyt Keskusta olisi jälleen ensimmäisenä heittämässä pensselit veteen. Ei näin Suomea uudisteta”, Partanen tyrmää.

”Saarikko vaatii kasvuohjelmaa, mutta samalla häneltä unohtuu, että koko hallitusohjelma on kasvuohjelma. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n keskeisin suositus talous- ja tuottavuuskasvun aikaan saamiseksi on juuri työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen. Työmarkkinauudistuksilla tähdätään juuri kasvuun. Ja juuri kasvua tarvitsemme, jotta suomalainen hyvinvointi saadaan turvattua”, Partanen päättää.