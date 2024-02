PELASTA ITÄMERI -PALKINNOSTA (20 000 e) PITCHATAAN VENEMESSUILLA PERJANTAINA

Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluu henkilöitä, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja toimitusjohtaja Ville Wahlberg Baltic Sea Action Groupista sekä Tekniikka & Talous -lehden päätoimittaja Harri Junttila. Perjantaina Arrakoski-Engardtia edustaa meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström.



Venemessuilla kuullaan kolmen tahon pitchaukset, joiden perusteella voittaja päätetään.



Kiteen Mato ja Multa on pioneeri meriruokon hyödyntämisessä kuivikkeena ja kasvualustana. Toiminta vähentää ravinnekuormitusta meressä. Ruoko on nopeakasvuinen kasvi, joka sitoo tehokkaasti hiiltä. Kun ruokopohjaisilla tuotteilla voidaan korvata turvepohjaisia tuotteita, käytön hiilijalanjälki pienenee huomattavasti. Samalla saadaan ruokojen ravinteet kiertoon.



Muoviteollisuus ry:n koordinoima KiMuRa-reitti tähtää muovikomposiitin kierrätykseen sementtiklinkkerin raaka-aineeksi, jolloin myös venemateriaalit ja pienveneet on saatu kiertämään Kuusakosken murskauslaitoksen kautta Finnsementin Lappeenrannan tehtaalle. Varsinainen Ympäristöministeriön hanke päättyi 2022 ja kierrätysyhteistyö on jatkunut siitä lähtien. Hanke on edesauttanut pienveneiden saamista kierrätykseen. Saaristomereltä ja muualta Lounais-Suomesta on kahden kesän aikana kierrätetty jo yli 100 pienvenettä.

Sukellusseura H2O:n meriajokasprojekti toteuttaa omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian yhtä tehtävää: ympäristön muutosten havainnointia ja seurantaa sekä muutoksiin sopeutumista ja niistä aiheutuvien uhkien torjuntaa.

Projektin tarkoituksena on pilotoida meriajokkaiden siirtoistutuspaikkoja Itämerellä. Sukellusseura H2O on tehnyt projektissa meriajokkaiden siirtoistutusalueiden kartoitussukelluksia. Seura on kehittänyt, dokumentoinut ja käytännön toiminnassa testannut turvalliset ja toimivat sukelluskäytännöt sekä raportointikäytännöt meriajokkaiden esiintymispaikkojen kartoittamiseen.

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan nyt kuudetta kertaa. Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina: 2019 Solar Water Solutions, 2020 Origin by Ocean, 2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost ja Loviisan Veneveistämö, 2022 Weeefiner ja 2023 Watec Consulting, jonka edustaja puhuu myös perjantaina Pelasta Itämeri -palkintotilaisuuden yhteydessä messuilla.



Venemessujen Itämeri-päivä perjantaina 16.2.

Tutustu Vene 24 Båt -messujen ohjelmaan tarkemmin www.venemessut.fi . Itämeren suojelu on esillä perjantaina 16.2. klo 15.30 Vedenalainen mielenosoitus, Baltic Sea Action Groupin paneelissa klo 17.00 Avainpelaajana merenomistaja – yksityisten tahojen rooli Itämeren suojelussa ja klo 18.00 Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n paneelissa Veneilyn turvallisempi tulevaisuus kuullaan konkreettisia ratkaisuja veneilijöille ja satamille ympäristöystävällisempään ja taloudellisempaan veneilyyn. Baltic Sea Action Group on venemessujen yhteistyökumppani vuonna 2024.



Kymmenen sukellusseuraa pitkin rannikkoa osoittivat mieltään 2.9.2023 upottamalla puhdistetun WC-pytyn huolella valittuihin kohteisiin. Seurat haluavat nostaa pintaan alueen valumavesiongelmia, joille olisi tehtävä jotain. Pyttyjen nieluissa on laskeuman keruuastiat, jotka nostetaan tutkittavaksi vuoden kuluttua laskusta. Mielenosoituksen on ideoinut Minun mereni ry, tukijana BSAG.

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuin niistä on Kaj Franck -muotoilupalkinto.



Helsingin kansainväliset venemessut Vene 24 Båt -messut järjestetään 9.– 18.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman yhteistyökummani on Mercedes-Benz ja Baltic Sea Action Group.

