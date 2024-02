Heikkinen Yhtiöt ostaa lahtelaisen HS Listoitus Oy:n

Heikkinen Yhtiöt laajentaa osaamistaan uimahallilaatoituksissa ostamalla enemmistön Tiilikaari Oy:stä 1.2.2023 11:44:35 EET | Tiedote

Heikkinen Yhtiöt on ostanut 30.1.2023 enemmistön Tiilikaari Oy:stä. Tiilikaari on raumalainen yritys, joka on erikoistunut uimahallien laatoitustöihin. Tiilikaaren yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Mannonen jatkaa yrityksessä työpäällikkönä ja osakkaana.