När allt står på spel ”För kulornas skull” – vår nya insamling för forskning av cancer hos män

Prostatacancer är numera den allra vanligaste cancerformen i Finland. Årligen diagnostiseras över 5 200 nya fall av prostatacancer och i genomsnitt 920 män dör varje år i prostatacancer.

Testikelcancer är den vanligaste formen av cancer bland unga män. Ungefär 170 män insjuknar i testikelcancer varje år. I vanliga fall är det män i åldern 20–40 år som råkar ut för denna sjukdom.

- Genom insamlingen ”För kulornas skull” vill vi tackla den vanligaste cancerformen i Finland. I fråga om antalet fall har prostatacancer hos män redan gått förbi bröstcancer hos kvinnor, vilket är oroväckande. Cancern är en orättvis motståndare och vi startar insamlingen för att så många män som möjligt ska få mer speltid i livets stora spel. Med glädje vill vi bjuda in alla att delta i denna nya insamling som bryter mot ett tabu, men som är desto viktigare, sammanfattar Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller.

I insamlingen deltar personer som är välkända från hockeyvärlden, så som huvudtränaren för männens landslag, Jukka Jalonen, samt försvarsspelaren Jimi Suomi, som själv har lidit av testikelcancer.

- Min pappa dog av cancer i bukspottkörteln för 15 år sedan, då han var bara 66 år gammal. Då såg jag hur farlig cancern är, eftersom sjukdomen blev så konkret för mig på ett mycket tråkigt sätt. Cancerstiftelsen gör ett fantastiskt jobb bakom kulisserna för cancerforskningen och de olika behandlingsmetoderna. Samtidigt behöver stiftelsen också stöd av oss vanliga medborgare. Det lönar sig absolut att gå med i kampanjen ”För kulornas skull”. På detta sätt kan man själv spela en viktig roll i arbetet med att minimera de problem som cancern förorsakar, säger tränaren Jukka Jalonen.

Enligt Jimi Suomi brinner spelarna för det de gör och vill driva vidare denna idrottsgren, samtidigt som de vill utvecklas och göra allt de kan för att bli framgångsrika.

- Säkert gäller samma principer även för cancerforskning. Man vill vara bäst, säger Suomi eftertänksamt.

I den unga hockeyspelarens liv hade sjukdomen en avgörande inverkan på hans inställning till livet.

- Jag hoppas att jag fortfarande har många friska år framför mig. Genom sjukdomen har jag lärt mig att inte ta varenda liten grej på största allvar. Ibland kan man faktiskt ta det helt lugnt, men ändå kan man inte ta någonting för givet, säger Jimi Suomi.

Insamlingen ”För kulornas skull” kommer att synas på många sätt på ishockeymatcherna i finska mästerskapsligan (Liiga) och på MTV:s kanaler under perioden 13.2–12.3.2024. Inom ramen för denna insamling spelas 15 st. temamatcher under tidsperioden 23.2–2.3. Domarna använder specialtröjor i sammanlagt 32 matcher under denna tidsperiod. På MTV3 behandlas detta tema i ett avsnitt av ”Hockey Night Tien päällä” den 19.2 kl. 22.35. Dessutom visas en välgörenhetsmatch med temat ”För kulornas skull”, där HIFK spelar mot Kärpät, samt tillhörande Liiga-studio den 1.3 i MTV Katsomo med början kl. 19.00 och på MTV 3 med början kl. 19.20.

- Vårt program är Finlands mest populära idrottsserie och får allra mest synlighet. Därför är vi medvetna om att vi har möjligheten, men även skyldigheten, att engagera oss för frågor som är viktiga för samhället. Cancer hos män har under de senaste åren blivit vanligare, vilket är oroväckande. Vi vill dela kunskap om detta till hela ligagemenskapen. Vi vill också främja det finländska cancerforskningsarbetet genom att utmana alla människor som följer med Liiga att ge ett bidrag för detta viktiga ändamål. Kampanjen ”För kulornas skull” får synlighet på många olika sätt både i Liiga-matcherna och på de digitala kanalerna för Liiga och i hockeyklubbarna, säger Liigans försäljningschef Vili Nurmi.

- MTV är hela Finlands tv-bolag och därför vill vi ta ansvar för barns, ungas och familjers välbefinnande i Finland. Cancerfallen bland män berör idag allt fler människors livskrets. Genom detta viktiga samarbete kan vi nå ut med tillförlitlig information till finländska pojkar, män och familjer. Vi kan använda kraften i vår massmedia för att öka medvetenheten om cancer bland dem, samt hjälpa till att samla medel för forskning av de mest allmänna cancerformerna. Detta är ett betydelsefullt och viktigt samspel, säger Markus Autero, som är programchef för sport vid MTV.

I kampanjen ”För kulornas skull” deltar också Black Horse som företagspartner. Deras kampanjprodukter är boxershorts för män. Boxershortsen säljs under tidsperioden 1.3 –31.3 i välförsedda dagligvaruaffärer.



Information om hur man donerar:

Man kan delta i insamlingen ”För kulornas skull” genom att donera medel till Cancerstiftelsen. Ge ett bidrag till forskningen av cancer hos män på adressen cancerstiftelsen.fi eller via MobilePay 90609. Företag kan delta i insamlingen genom att köpa ett stödpaket som omfattar synlighet och bland annat specialtröjor för domarna i Liiga samt inträdesbiljetter till matcherna i Liigans grundserie. Stödpaketet finns att köpa på adressen: cancerstiftelsen.fi

Genom Cancerstiftelsens insamling ”För kulornas skull” samlar vi medel för forskning av cancer hos män, dvs. för forskningen av prostata- och testikelcancer i Finland.