Karisto julkaisee keväällä kaksi laadukasta kansainvälistä jännäriä

Ann Cleeves: Raivoava meri (Karisto)

Kun legendaarinen merenkävijä ja seikkailija Jem Rosco päätyy elokuisen myrskyn aikana Greystonen kylään Devonissa, hän saa paikallisilta innostuneen vastaanoton. Pian Rosco kuitenkin katoaa ja hänen ruumiinsa löydetään myöhemmin jollasta, joka on ankkuroitu pahamaineisen Scully Coven luo. Taikausko ja juorut alkavat sekoittua tosiasioihin seuraavan ruumiin löytymisen myötä. Myös Matthew Venn tuntee arvostelukykynsä sumenevan, ja tutkinnan edetessä käy selväksi, että kukaan ei ole turvassa Scully Covesta nousseelta synkkien salaisuuksien myrskyltä.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.3.2024

Nick Petrie: Tiikerikoodi (Karisto)

Kolmikymppinen sotaveteraani Peter Ash on vaelluksella Kalifornian punapuumetsissä, kun hän joutuu pakenemaan harmaakarhua puuhun. Latvustosta löytyy pahassa pulassa oleva June Cassidy. Pian Ash on tempautunut Cassidyn rinnalla selvittämään, miksi naista vainotaan ja mitä oikein tapahtui hänen kuuluisalle koodariäidilleen. Hengenvaarallinen mysteeri vie heidät salaperäisen puolisotilaallisen järjestön jäljille, jonka tavoitteena on muovata koko maailma uuteen uskoon.

Räjähtävä toimintatrilleri tuo mieleen Lee Childin Jack Reacherin ja Robert Ludlumin Jason Bournen.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.2.2024





PDF-vedokset, arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi