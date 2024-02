Tutkimus: Voiko lounasruokailijaa tuupata vegevaihtoehtoon?

Tutkijat selvittivät Kouvolan Rosso-ravintolassa, miten kasvisruokavaihtoehdon houkuttelevuutta voisi lisätä ja miten tuuppauskeinot vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Kyseessä on kotimaisten palkokasvien arkipäiväistämiseen tähtäävä Leg4Life-hanke, jonka Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat. Tavoitteena on edistää palkokasvien viljelyä ja käyttöä läpi koko ruokajärjestelmän alkutuotannosta kuluttajan lautaselle asti.

”Lounasruokailulla on merkittävä rooli ruokatottumusten kannalta. Se on erinomainen väylä arkipäiväistää kasvipainotteista syömistä ja tuoda uusia makuja kokeiltavaksi. Monet syövät osan viikon lounaista ravintolassa, joten myös ravintolakonteksti on tässä tärkeä. Halusimme tehdä kokeilun pääkaupunkiseudun vegekuplan ulkopuolella”, arvioi sosiaalipsykologian vanhempi yliopistonlehtori Hanna Konttinen Helsingin yliopistosta.

Herkkis-annos kehitettiin S-ravintoloiden koekeittiössä



Rosson listalle päätyi Tuusulan koekeittiössä kehittelemä, härkäpapua ja herneproteiinia sisältävä pasta, joka sai nimekseen Herkkis. Tutkimushanketta varta vasten kehitetyssä annoksessa käytettiin uudenlaista Helsingin yliopiston tutkimusryhmän Leg4Life-hankkeessa kehittämää härkäpapuhernevalmistetta.

Kolmiviikkoisen Kouvolan Rossossa lounasruokailun yhteydessä toteutetun pilotin yhtenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko kasvisvaihtoehdon menekkiä lisätä kannustamalla. Viestintää ja houkuttelua lisättiin viikko viikolta. Ensimmäisellä viikolla Herkkis oli listalla tuote muiden rinnalla. Toisella viikolla härkäpapupasta sai ruokalistalla muista erottuvan vihreän pohjavärin. Kolmannella viikolla tuotteesta viestittiin lisäksi digitaalisissa kanavissa ja ravintolan tiskillä oli nähtävissä tuotekuva Herkkis-pasta-annoksesta.

”Lounasruokailussa valintoja tehdään nopeasti ja tottumusten ohjaamina. Herkkis-vaihtoehtoon tarttuivat kokeilunhaluisemmat ja vegevaihtoehdoista kiinnostuneet asiakkaat sekä korkeammin koulutetut. Herkkis-annoksen näkyvyyttä lisättiin ruokalistalla, mutta näkyvyydellä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta valintoihin”, tiivistää Luonnonvarakeskuksen tutkija Hanna Hartikainen.

S-ryhmän ravintoloissa kasvis- ja vegaanivaihtoehdot ovat tuotekehityksen arkea. S-ryhmän ravintolat ovat mukana kotimaisia palkokasveja edistävässä hankkeessa ja haluavat olla omalta osaltaan mukana edistämässä aktiivisesti kestävän syömisen arkipäiväistämistä sekä kotimaisten ruokainnovaatioiden menestystä. S-ryhmän tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 65 prosenttia kaikesta myydystä ruoasta on kasvipohjaista.

”Haluamme osaltamme auttaa asiakkaita syömään yhä terveellisemmin ja kestävämmin, ja tarjota monipuolisesti vaihtoehtoja. Palkokasvien arkipäiväistymiseen tarvitaan vielä lisää helppoja, maistuvia ja kotimaisia kasvipohjaisia tuotteita. Kokeilu tarjosi meille arvokasta tietoa ja oppeja asiakasviestinnästä etenkin annosruokaa tarjoavassa ravintolassa. Noutopöytäruokailun puolella näemme, että systemaattinen kasvisvaihtoehtojen kehittäminen on lisännyt niiden menekkiä jatkuvasti”, pohtii ryhmäpäällikkö Tuomo Keskinen S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupasta.

Leg4Life-hanke (Legumes for Sustainable Food System and Healthy Life – Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä)

Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen hanke.

Tekee tiivistä yhteistyötä ruokaketjun toimijoiden kanssa.​

Tavoitteena on edistää ympäristön ja ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä Suomessa menestyvien palkokasvien (herne, härkäpapu, lupiinit, apilat) viljelyä sekä edistämällä niiden nykyistä monipuolisempaa käyttöä elintarvikkeiksi ja rehuksi.​

Hankkeen rahoittaja on Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Lisää tietoa: leg4life.fi/tietoa-hankkeesta





