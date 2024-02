Uudistuneen Helsinki-Vantaan ravintolapalvelut lisääntyvät: lentoasemalle 8 uutta ravintolaa

– Helsinki-Vantaan lentoaseman ravintolatarjonta on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2019. Kehitämme ruoka- ja juomavalikoimaa seuraten trendejä ja matkustajien toiveita, ja esimerkiksi lämpimän ruoan valikoima on monipuolistunut merkittävästi. Ruokailu on merkityksellinen osa matkustuskokemusta yhä useammalle matkustajalle, Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoiminnan johtaja Nora Immonen Finaviasta sanoo.

Helsinki-Vantaalle on avautunut viime kuukausina italialainen artesaanipitsaravintola Italian Kitchen Terracotta, samppanja- ja viinivalikoimastaan ylpeä Bubbles Seafood & Wine ja kahvilaketju Espresso Housen uusi kahvila. Lisäksi portilla 37 sijaitseva hampurilaisravintola Burger King on saanut remontin myötä uuden ilmeen.

Myöhemmin keväällä Helsinki-Vantaalle avautuu vielä suomalaisen Top chef -voittajan kehittämä hampurilaisravintola Naughty Burger, maukasta katuruokaa tarjoava Street Food Club, Espresso Housen jo neljäs lentoaseman kahvila sekä kaksi uutta Nordic Kitchen Deli, Bar & Bistro -ravintolaa.

Finavia avaa ravintola- ja kahvilakonseptit yhteistyössä johtavan ravintolapalvelutuottaja Avoltan kanssa. Ravintolat ja kahvilat luovat lentoasemalle noin 70 uutta työpaikkaa. Uutta liiketilaa valmistuu noin 2500 neliötä. Vuokrattavaa liiketilaa on lentoasemalla yhteensä noin 30 tuhatta neliötä.

Ravintolat sijaitsevat Helsinki-Vantaan lähtöporttialueella. Helsinki-Vantaalta matkusti vuonna 2023 15,3 miljoonaa matkustajaa, joista lähes 90 % matkusti kansainvälisellä lennolla.

– Nyt on erinomainen syy saapua lentoasemalle hyvissä ajoin nauttimaan lähdön tunnelmasta ja hyvästä ruoasta osana hiihtolomamatkaa. Valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen tilanteeseen, olipa kyseessä ravintolaruokailu tai take away -eväs mukaan lentokoneeseen, Immonen sanoo.

Faktalaatikko: Helsinki-Vantaan uudet ravintolat ja kahvilat

Bubbles Seafood & Wine, portti 26

Espresso House, portti 14 ja 25

Italian Kitchen Terracotta, portti 25

Naughty Burger, portti 14

Nordic Kitchen Deli, Bar & Bistro, portti 26 ja 37

Street Food Club, portti 5

