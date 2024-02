Hiihtäjä Iivo Niskaselle suunterveys on terveydenhuollon kulmakivi: ”Tulehdus suussa voi pahimmillaan kaataa kauden tärkeimmät kisat”

Suun ja hampaiden terveydellä on iso merkitys hiihtäjä Iivo Niskaselle.

”Hampaista huolehtiminen on yksi terveydenhuoltoni kulmakivistä. Jos ikenissä on tulehdusta tai hampaissa alkavia reikiä, rajoittavat ne harjoittelua ja vartalon kokonaishallintaa. Silloin kropasta ei saa parasta irti”, kolminkertainen olympiavoittaja Niskanen sanoo.

Kun muualla kehossa tulehdukset ovat usein näkyviä, suun ongelmat ovat monesti salakavalia: tulehdusta ei välttämättä huomaa itse, jolloin se saattaa edetä rauhassa pitkällekin.

”Pahimmillaan tulehdus voi kaataa kauden tärkeimmät kisat. Siksi suun ja hampaiden terveydestä täytyy huolehtia säännöllisesti”, huippu-urheilija toteaa.

Tarkka omahoito ja vuosittainen hammaslääkärikäynti

Iivo Niskanen huolehtii suunterveydestään tarkalla omahoidolla sekä käymällä hammaslääkärissä vuosittain. Omahoitoon kuuluu hampaiden harjaus aamuin ja illoin, hammasvälien puhdistus hammasväliharjalla iltaisin sekä säännöllinen ksylitolituotteiden käyttö.

Niskanen tiedostaa, että urheilijoiden käyttämät energiajuomat ovat riski hampaille. Energiajuomien haasteista kuin myös suunterveyden merkityksestä ylipäätään hän kertoo saaneensa tietoa Suomen Olympiakomitealta ja maajoukkueen terveydenhuollosta vuosien varrella.

”Kestävyysurheilijoiden energiantarve on valtava, ja kovassa intervallitreenissä saatan juoda energiajuomaa jopa vartin välein. Jokainen huikka aiheuttaa suussa uuden happohyökkäyksen, eikä ksylitolituotteita vain pysty ottamaan kesken treenin”, hän kertoo.

Siksi Niskanen pyrkii muina aikoina säännölliseen ateriarytmiin ja tarkkaan hampaiden omahoitoon. Hammaslääkärikäyntejä ei ole varaa jättää väliin.

”Se on myöhäistä sitten, jos tärkeät kisat ovat edessä ja suusta löytyy ongelmia. Siksi suun ja hampaiden on oltava kunnossa jatkuvasti, varsinkin ennen uuden kisakauden alkua. Hampaani ovat hyvässä kunnossa, mutta se ei ole sattumaa. Olen tehnyt töitä suun hyvinvoinnin eteen – aivan kuin olen tehnyt töitä saavuttaakseni menestystä ladullakin”, Niskanen kertoo.

Parodontax-hammastahnamerkin brändilähettilääksi

Suunterveyden tärkeyden vuoksi Iivo Niskanen aloitti yhteistyön parodontax-hammastahnamerkin brändilähettiläänä.

Parodontaxia edustavalla Haleon Finlandilla yhteistyöstä ollaan innoissaan, sillä suun hyvinvoinnilla suora yhteys kansanterveyteen ja siksi valtava merkitys.

”Yhtä lailla kuin suunterveys vaikuttaa urheilijan suorituskykyyn, vaikuttaa se myös meidän ei-ammattiurheilijoiden hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan suun ongelmilla on selkeä yhteys moniin yleissairauksiin, kuten diabetekseen, lihavuuteen ja valtimotauteihin”, sanoo Haleon Finlandin tuoteasiantuntija ja suuhygienisti Marjo Laaksonen.

Parodontiitti merkittävä kansantauti

Suun ongelmat pysyvät helposti piilossa pitkäänkin ilman säännöllisiä hammastarkastuksia. Esimerkiksi parodontiitti on suun tulehdussairaus ja merkittävä kansantauti, joka tuhoaa hampaan kiinnityskudoksia. Sen ensioireena ientulehdus, joka aiheuttaa ikenien punoitusta, turvotusta, arkuutta ja verenvuotoa.

”Parodontiittia sairastavilla on suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä kakkostyypin diabetekseen kuin sellaisilla, joilla suu on kunnossa. Diabetesta sairastavilla on puolestaan suuri riski sairastua parodontiittiin. Näin sairaudet edistävät toisiaan”, Laaksonen kertoo.

Laaksonen suosittelee verestävistä ikenistä kärsiviä hoitamaan vaivaa oikealla hammastahnalla ja hammasvälituotteilla. Mikäli vaiva ei helpota, on syytä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

”Suunterveyden ylläpito on tärkeää myös siksi, että esimerkiksi suureen leikkaukseen ei pääse, mikäli suussa on tulehdus. Pahimmillaan muut hoidot viivästyvät, kun suuta ja hampaita ryhdytään laittamaan kuntoon. Siksi omahoito sekä säännölliset hammastarkastukset ovat niin tärkeitä”, Laaksonen sanoo.

4 vinkkiä suunterveyden edistämiseen:

Noudata säännöllistä ateriarytmiä, jolloin syöt tai juot korkeintaan kuusi kertaa päivässä. Hampaiden kiille kestää korkeintaan kuusi happohyökkäystä päivässä. Syö monipuolista ja terveellistä ruokaa. Nauti ksylitolituotteita aina aterian jälkeen. Nauti herkut ja energia- sekä vitamiinijuomat ruokailujen yhteydessä. Muuten ylimääräiset happohyökkäykset koettelevat hampaitasi. Harjaa hampaat fluorihammastahnalla kaksi kertaa vuorokaudessa, ja puhdista hampaiden välit hammasvälituotteella kerran päivässä.

Mikä parodontax?

parodontax-hammastahnat on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat pitää ikenet terveinä. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista saatavilla olevat parodontax-hammastahnat auttavat kahdesti päivässä käytettynä hoitamaan ja estämään ienongelmia, kuten ientulehdusta ja pahanhajuista hengitystä. parodontax-hammastahnat ovat CE1639-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Lue käyttöohjeet. Valmistaja: Haleon Medical Devices, Irlanti.

