VENEILYKUUME NOUSEE JA PERHO LENTÄÄ VENE 24 BÅT -MESSUILLA

Suomalaiset on veneilykansaa ja ensimmäisenä viikonloppuna messuilla vieraili yli 22 500 kävijää. Ohjelmasta ovat nousseet Jari Saarion esitysten lisäksi mm. Atlantissa purjeveneessä asuvan vapaalaskettelija Juho Karhun esitykset. Molempia herroja pääsee kuuntelemaan myös ensi viikonloppuna. Juho Karhu on lisäksi tiistaina 13.2. mukana opastamassa vesillä kuvaamista Kari ”Ruffe” Nurmen kanssa. Saario on messuilla päivittäin esittelemässä erikoisvarustettua soutuvenettään, jossa hän vietti 178 vuorokautta ja jolla souti 11 800 km.



Lentävien veneiden huippuasiantuntija venemessuilla



Venemessuilla kuullaan tiistaina 13.2. klo 14-15 Purjehdussatamassa, miten pienemmät vesikulkuneuvot, suuremmat purjeveneet ja moottoriveneet nousevat siiville. Foilaavista veneistä kertoo Luca Rizzotti otsikolla ”Foiling: not just sailing boats”. Rizzotti on We Are Foiling-kokonaisuuden isä. Vesiliikenteelle foilaava teknologia merkitsee paitsi vauhtia, myös uusia mahdollisuuksia energiansäästölle ja sähköiselle veneilylle. Venemessuilla on esillä foilaava sähkömoottorivene Candela C-8 (6k90) ja Aalto-alueelta löytyy foilaava lauta eFoil (1e19).

Kiinnostavimmat veneuutuudet palkitaan

Vene 24 Båt -messujen tarjonnasta on nostettu kiinnostavimmat uutuudet avo-, retki- tai yhteys- ja matkaveneistä. Valinnat on tehnyt veneilytoimittajista koostuva raati ja voittajat selviävät keskiviikkona 14.2. klo 15 Purjehdussatamassa. Mukana finaalissa ovat avoveneistä Finval 470 Evo DC (2b71), Silacraft Mursu 650 (6m68) ja Silver Seahawk BRX (6b48). Retki-/yhteysveneistä Axopar 29 XC Cross Cabin (6a50), Saxdor 400 GTO / GTC (6b70) ja Terhi 480 Cabin (6h48). Matkaveneistä Marex 440 Gourmet Cruiser (7m28), Quarken 35 Cabin (7d128) ja Targa 41 (7f130).



Marex 440 Gourmet Cruiser on messujen kallein ja isoin moottorivene. Isoin vene messuilla on purjevene Dufour 470 (7m125), joka on myös myynnissä messuilla.



Perhokalastuksen vahva esiinmarssi venemessuille

Perhokalastus on ensimmäistä kertaa mukana venemessuilla ja sen suosio on ollut odotetun mukainen. 30 metriä pitkällä perhobaanalla pääsee kokeilemaan heittoja suomen perhokalastusmaajoukkueenkin kipparina toimineen Jani Ollikaisen opastuksella. Lauantaina 17.2. taitojaan tulevat näyttämään myös perhokalastuksen MM-voittaja Alistair Dundle ja Howard Croston, joita haastatellaan klo 14.20. Tämän jälkeen klo 15 he osallistuvat Perhovelho Invitational -kisaan muiden perhokalastustaitajien kanssa.

”Perhokalastus on muuttunut kansanlajiksi ja sen suosio on kasvanut huikeasti. Välineiden saatavuus on helpottunut ja naisetkin ovat löytäneet perhokalastuksen. Hienoa, että perhokalastus on nyt osa venemessujen kalastusaluetta ja mukana kalastuksen ykköstapahtumassa. Perhobaanalla tullaan järjestämään myös erilaisia kisailuja ja esittelyjä. Ääneen pääsevät viikonloppujen aikana perhobrändien lähettiläät ja muut kiinnostavat perhokalastajat”, kertoo Ollikainen.

SUP Indoor SM 2024 -kilpailut järjestetään lauantaina 17.2. klo 13-14.30 Aalto-alueen altaalla. Järjestäjinä ovat Rautio Sports ja Finnish SUP and Surf Federation.

Pelasta Itämeri -palkinnosta (20 000 e) kisaa kolme toimijaa

Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Voittaja päätetään lyhyiden pitchausten perusteella. Kiteen Mato ja Multa on pioneeri meriruokon hyödyntämisessä kuivikkeena ja kasvualustana. Muoviteollisuus ry:n koordinoima KiMuRa-reitti tähtää muovikomposiitin kierrätykseen sementtiklinkkerin raaka-aineeksi, jolloin myös venemateriaalit ja pienveneet on saatu kiertämään Kuusakosken murskauslaitoksen kautta Finnsementin Lappeenrannan tehtaalle. Sukellusseura H2O:n meriajokasprojekti toteuttaa omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian yhtä tehtävää: ympäristön muutosten havainnointia ja seurantaa sekä muutoksiin sopeutumista ja niistä aiheutuvien uhkien torjuntaa.

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 24 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 9.–18.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com Kuvaaja Pekka Hannila

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.venemessut.fi #venemessut

Seuraa venemessuja fb:ssa: https://www.facebook.com/venemessut

ja Instagramissa @venemessut