Otava julkaisee Katja Ketun uuden romaanin syksyllä 2025

Katja Kettu kirjoittaa uuden romaaninsa vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä. Teoksen keskiössä ei kuitenkaan ole liikkeen perustaja, jykevistä saarnoistaan ja uskonnollisista julistuksistaan tunnettu Lars Leevi Laestadius, vaan hänen puolisonsa Brita-Kajsa Alstadius, joka pyöritti 15-lapsisen suurperheen arkea pienessä ja syrjäisessä pappilassa. Lapsista yksi syntyi kuolleena ja kolme kuoli alle kolmivuotiaana.

– Olen ilolla ja hurmalla koettanut jo vuosikymmenen ajan kirjoittaa saagaa Lars Leevi Laestadiuksen vaimosta Brita-Kajsasta, tästä paljon ja monin tavoin kuvaillun suurmiehen vaimosta. Minua kiehtoo Brita-Kajsan vähäiselle huomiolle jäänyt elämä, hänen pyrkimyksensä ja toisaalta puolison varjoon jäänyt kohtalonsa, Katja Kettu sanoo.

– Erään kissan tutkimuksia -romaanin yleisömenestys sai minussa aikaan villin, kauan odotetun kirjallisen irtipäästön, ja nyt on viimein aika tarttua myös tähän tarinaan.

– Katja Kettu on yksi Suomen merkittävimpiä ja ilmaisuvoimaisimpia kirjailijoita, ja on ollut Otavalle ilo ja kunnia aloittaa yhteistyö hänen kanssaan hänen loistavalla romaanillaan Erään kissan tutkimuksia. Iloitsemme siitä, että erinomainen yhteistyömme jatkuu Ketun uudella romaanilla jo ensi vuonna, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

Katja Ketun kuudes romaani Erään kissan tutkimuksia on Ketun ensimmäinen romaani Otavan julkaisemana. Teos sai sekä kriitikoilta että lukijoilta ylistävät arviot ja sitä on myyty yhteensä yli 11 000 kpl. Romaanin käännösoikeudet on myyty tähän mennessä kahdeksaan maahan.

Erään kissan tutkimuksista -romaanista sanottua:

"Katja Kettu on kirjoittanut hienon romaanin, jossa sanojen valta tuo maailmaan oikeutta." – Helsingin Sanomat

"Kettu on löytänyt syvältä kouraisevan tavan kuvata parisuhteita, vanhempien ja lasten välistä rakkautta sekä ylisukupolvista yhteenkuuluvuutta." – Suomen Kuvalehti

"Suomen mehevin kertoja Katja Kettu pääsi viiden vuoden tauon jälkeen tarttumaan romaanitaiteeseen ja sai äänensä takaisin. Se on lukijalle lottovoitto." – Aamulehti

"Katja Kettu on kirjoittanut kokonaisvaltaisen tutkielman suomalaisen naisen kärsimyksestä, joka kytkeytyy kokonaisen kansan historialliseen kujanjuoksuun." – Satakunnan Kansa

"Rekistereitä vaihteleva Erään kissan tutkimuksia on kieleltään väkevä, samaa kovaa luokkaa esimerkiksi Rosa Liksomin romaanien kanssa." – Demokraatti

"Kettu kuvaa kirjan avausmoton ”kellä sana, sillä valta” hengessä sukunsa vaiheita mutta myös kokemuksiaan lapsettomuudesta, ihmissuhteista, kirjoittamisesta ja sen aiheuttamasta eristäytymisen halusta. Lukukokemus on väkevä." – Parnasso

"Joidenkin kirjojen loppumista suree jo etukäteen. Erään kissan tutkimuksia on sellainen." – Kulttuuritoimitus

Erään kissan tutkimuksia luki äänikirjaksi Eija Ahvo, joka sai lukuaikapalvelujen kuluttajat hurmaantumaan. BookBeatin ja Nextoryn lukuaikapalveluissa romaanin keskiarvo on huikeat 4,2 tähteä, Storytelissa 4,3.

