Sinituotteen uusi tuoteperhe tarjoaa ratkaisuja keittiön järjestelyyn

Uusi keittiön järjestelyä helpottava tyylikäs tuoteperhe koostuu kolmesta tuotteesta: Aterinteline, Kuivausalusta ja Tiskipöydän järjestäjä. Keittiössä arjen askareet sujuvat huomattavasti vaivattomammin, kun jokaisella esineellä on oma paikkansa.

Kuivausalusta sopii erityisen hyvin talouksiin, joissa tiskikonetta ei ole. Tiskikoneeseenkaan ei voi laittaa kaikkea, kuten suurikokoisia tarjoiluastioita tai herkkiä astioita ja aterimia, jotka eivät siedä konepesua. Tämän päivän kotitalouksissa on paljon keittiöitä, joissa ei ole kuivauskaappia tai kuivaustilaa on hyvin rajallisesti. Kuivausalusta vastaa siis monen keittiön tarpeeseen. Sen saa helposti kasaan ja katseilta piiloon vaikkapa laatikkoon ja jälleen tarvittaessa nopeasti esiin.

Tilanpuutteessa myös arkisille, päivittäin käytettäville keittiönsiivousvälineille, kuten pesuaineille, tiskiharjalle ja mikrokuituliinalle, voi olla vaikea keksiä paikkaa. Tiskipöydän järjestäjässä on oma paikkansa näistä jokaiselle. Jälleen yksi keittiön tilapulma on ratkottu.

Keittiön järjestäjien settiä täydentää erinomaisesti niin ikään vuoden alussa julkaistu uusi Biojäteastia. Värivaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen. Biojäteastia on kompakti, esimerkiksi keittiön tasolle sopiva biojätteen keräämiseen ja lajitteluun tarkoitettu astia. Itse astia on valmistettu kokonaan kierrätysmuovista, kannen muovista kierrätettyä on 50 %. Kannen avulla astiaan voi kaataa vaikkapa hedelmien ja vihannesten kuoret sekä pitää mahdolliset hajut kurissa.

Suositut pikasiivousliinat täydentyivät elektroniikkaliinoilla

Nopeaan siivoukseen tarkoitettujen pikasiivousliinojen tuoteperhe täydentyi elektroniikan, kuten esimerkiksi puhelimien ja tablettien näyttöjen puhdistamiseen tarkoitetuilla pikasiivousliinoilla. Ne poistavat tehokkaasti roiskeet, lian ja sormenjäljet. Uusissa liinoissa on raikas omenan tuoksu.

Pikasiivousliinoja on saatavilla useisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten keittiöön ja kylppäriin. Ne ovat käyttövalmiita, kosteita liinoja, joilla kodin pinnat puhdistuvat vaivatta. Liinat ovat täysin biohajoavia eli ne voi kierrättää biojätteen mukana.

Muita Sinituotteen alkuvuoden uutuuksia ovat 33 senttiä leveä ikkunanpesin, jossa on irrotettava ja pestävä mikrokuitupäällinen, sekä pyykinkuivausteline Rise. Rise soveltuu erinomaisesti koteihin, joissa pyykinkuivaustilaa on rajoitetusti, sillä se kohoaa ylöspäin ja vie vain vähän tilaa leveyssuunnassa. Rise on myös helppo taittaa kokoon ja säilyttää pienessä tilassa.

Lisätietoja uutuuksista medialle

Haluatko lisätietoja uutuuksista tai tuotenäytteitä testiin? Voit olla yhteydessä

Karoliina Leppinen, viestintäpäällikkö, Sinituote Oy

karoliina.leppinen@sinituote.fi

puh. 050 464 9586