Urheiluvuoden 2023 onnistujat ja urheiluteot on palkittu Espoon Urheilugaalassa

Vuoden espoolaisena urheilijana palkittiin potkunyrkkeilijä Tatu Maunu, joka voitti vuonna 2023 sekä MM-kultaa sekä maailman cup -kultaa. Maunu kilpailee Full Contactin 63,5-kiloisten sarjassa ja edustaa Espoon Kehähaita.

Vuonna 2022 Maunu voitti potkunyrkkeilyn EM-pronssia, minkä myötä hän on yhä nuorin suomalainen aikuisten arvokisamitalisti potkunyrkkeilyssä.

Vuoden urheilijan palkinto myönnettiin yleisöäänestyksen perusteella.

Espoon liikuntalautakunta palkitsi vuoden espoolaisena seurana Espoon Hiihtoseuran, jossa on lähes 500 jäsentä. Toiminta on ympärivuotista ja osallistujia on lapsista aikuisiin ja aloittelijoista huippu-urheilijoihin.

Espoon Hiihtoseura järjestää hiihdon harrastus- ja kilpailutoimintaa 5–6-vuotiaista alkaen aina ikäsarjahiihtäjiin asti. Kaudella 2022–23 EHS:n valmennus- ja harjoitusryhmissä oli yhteensä noin 140 kilpahiihtäjää ja lasten (6–12 v) hiihtokouluun osallistui noin 60 lasta.

Espoon Hiihtoseura järjestää vuosittain kaikille 6–14-vuotiaille avoimia matalan kynnyksen maksuttomia hiihtokilpailuja, joissa jokainen hiihtäjä palkitaan mitalilla. Espoon Hiihtoseura on myös monen vanhemman ja aikuisen ”oma harrastuspaikka”.

Espoon Hiihtoseura on Suomen Olympiakomitean Tähtiseura, jonka Suomen Hiihtoliitto on palkinnut useana vuonna peräkkäin. Vuonna 2023 parhaimpia saavutuksia olivat U18-sarjassa Sprintin PM-hopea sekä EYOF-kisojen tuplahopea henkilökohtasilla matkoilla ja sekaviestihopea.

Seurassa on vahva talkoohenki. Talkooryhmät tuottavat muun muassa voitelupalveluja kaupunkilaisille Leppävaarassa. Vahvasta yhteishengestä kertoo myös seuran tuleva voimanponnistus eli nuorten SM-hiihtojen järjestäminen keväällä 2024 Leppävaarassa. Kilpailut ovat ensimmäiset Espoon Hiihtoseuran järjestämät SM-tason kilpailut seuran historiassa.

Vuoden espoolaisen valmentajana palkittiin Jari Ikäheimonen, joka toimii Espoon Suunnassa valmennusjaoston puheenjohtajana sekä kärkiryhmä eLitesin vetäjänä.

Ikäheimosen henkilökohtaisessa valmennuksessa on myös kaudella 2023 maajoukkuepaikan lunastanut ja sprintin EM-kilpailuissa menestynyt Hanne Hilo, joka jo ensimmäisellä kaudellaan pääsarjassa antoi vahvoja näyttöjä kehityksestä.

Toinen hänen valmennettavistaan on kolminkertainen nuorten maailmanmestari Rita Maramarosi Unkarin maajoukkueesta. Jarin pitkäjänteinen työ on vahvistanut erityisesti Espoon Suunnan nuorta tiimiä sekä houkutellut menestyviä kansainvälisiä urheilijoita edustamaan Espoon Suuntaa.

Elämäntyöpalkinto kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle

Viimeisten 20 vuoden ajan Jukka Mäkelä on tukenut liikuntaa ja urheilua viranhaltijana ja osaltaan varmistanut, että resurssointi on ollut mahdollisimman vaikuttavaa

Mäkelällä on pelaaja- ja valmentajatausta sekä iso sydän espoolaiselle huippu-urheilulle, seuratoiminnalle ja liikuntayhteisölle.