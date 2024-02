Pajtim Statovcin odotettu neljäs romaani julkaistaan syyskuussa 2024

Vuonna 1996 Suomessa kasvanut poika viettää Kosovossa kesän, jonka eriskummalliset tapahtumat eivät jätä rauhaan. Aikuisena hän matkustaa synnyinseudulleen, sodasta kituvaan maahan, jossa pelko yhä ohjaa ihmisten arkea. Matka pakottaa katsomaan toden ja kuvitellun taa, hajonneiden muistojen ja sairauden pimeään. Minkä kaiken voi antaa anteeksi, entä kostaa? Voiko oikein edes muistaa?

– Pajtim Statovci on yksi maamme merkittävimmistä ja omaäänisimmistä kirjailijoista. Hänen uuden romaaninsa ilmestyminen on kansainvälinen kirjallinen tapaus. Lehmä synnyttää yöllä on romaani joka koskettaa ja järkyttää, mutta jota ei juuri siksi pysty laskemaan käsistään. Se on kirjoitettu kuin yhdessä raivokkaassa hengenvedossa, intensiteetillä, jota ei voi paeta. Se puhuu siitä, mistä kukaan ei haluaisi puhua. Se on kirja joka ei voisi olla tärkeämpi tässä maailmassa juuri nyt, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

FM Pajtim Statovci on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoita. Kriitikoiden ja lukijoiden rakastamat romaanit Kissani Jugoslavia (2014), Tiranan sydän (2016) ja Bolla (2019) ovat olleet arvostelumenestyksiä sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Teosten käännösoikeudet on myyty yli 20 kielialueelle.

Statovci on saanut useita kirjallisuuspalkintoja ja palkintoehdokkuuksia. Hänen viimeisin romaaninsa Bolla voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon v. 2019 ja arvostetun iltalialaisen Premio Grinzane -palkinnon vuonna 2022. Lisäksi se oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja ylsi maailman suurimpiin kirjallisuuspalkintoihin lukeutuvan Kirkus Prizen kuuden finalistin joukkoon. Teos oli myös yksi Iso-Britannian vanhimman kirjallisuuspalkinnon James Tait Black Prizen neljästä finalistista. Toinen romaani Tiranan sydän valittiin National Book Award -palkintofinalistiksi vuonna 2019. National Book Award on yksi maailman arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Esikoisromaani Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2014, ja jo tämä teos aiheutti innostusta maailmalla. Muun muassa New York Times kirjoitti, kuinka Statovcin ”kirjalliset lahjat ovat ihmeelliset" ja Kissani Jugoslavia "ihme, merkittävä saavutus".

