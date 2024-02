Aluevaltuusto tarkensi palveluverkon päätösvaltaa ja antoi aloiteoikeuden kokouksiinsa kaikille vaikuttamistoimielimille

Aluevaltuusto päättää jatkossa strategiaan perustuvan palvelujen verkoston periaatteista, jotka liittyvät palvelutarpeeseen vastaamiseen, palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, henkilöstön riittävyyteen, kustannusten hallintaan sekä tarvittavien investointien mahdollistamiseen.

Lisäksi aluevaltuusto päättää palvelujen verkoston kehittämiseen liittyvistä merkittävistä ohjelmista, kuten ikäihmisten ja vammaisten palveluja koskevista ohjelmista sekä niiden muutoksista. Aluehallitus puolestaan päättää jatkossa muista ohjelmista sekä palvelukohtaisista palveluverkkosuunnitelmista aluevaltuuston käymän lähetekeskustelun pohjalta kuultuaan asianmukaisia jaostoja, valiokuntia ja vaikuttamistoimielimiä aiheesta.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan aluevaltuusto haluaa vahvistaa poliittisen päätöksenteon vaikuttavuutta demokratiakyselyn tulosten pohjalta. Aluevaltuusto edellyttää, että poliittiset ryhmät ovat keskeisesti mukana asian valmistelussa heti maaliskuun alusta. Niin ikään hyvinvointialueen strategiapäätöksen ja sen toimeenpano-ohjelman välistä yhteyttä on tarkasteltava poliittisen päätöksenteon ja aluevaltuuston roolin näkökulmasta. Myös hyvinvointialueen järjestämisvastuuta ja periaatteita on tarkasteltava aluevaltuuston roolin osalta. Lisäksi aluevaltuusto edellyttää, että demokratiakyselyn pohjalta tapahtuva valmistelu on pääosin tehty syyskuun loppuun mennessä.

Hallintosääntöön lisättiin aluevaltuustossa myös kaikkien vaikuttamistoimielinten oikeus tehdä kirjallisia aloitteita aluevaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston aloitteet käsitellään samassa järjestyksessä kuin aluevaltuutettujen jättämät valtuustoaloitteet.

Hyvinvointisuunnitelmasta tukea terveyteen ja turvallisuuteen

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2023–2026 sekä muut lakisääteiset alueelliset hyvinvointisuunnitelmat.

Hyvinvointisuunnitelmassa linjataan monia hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja toimia koko Pirkanmaan alueelle. Painopisteiksi on valittu liikkuminen, mielenterveys, arjen turvallisuus ja osallistuminen sekä yksilöllisten hyvinvointia edistävien valintojen tukeminen.

Käytännössä hyvinvointia edistäviä yksilöllisiä valintoja tuetaan muun muassa erilaisilla palvelukanavilla sekä kehittämällä matalan kynnyksen digitaalista elintapaohjausta. Hyvinvoinnin riskitekijöihin aiotaan puuttua entistä varhaisemmassa vaiheessa. Suunnitelmissa on esimerkiksi elintapaohjausvalmentaja, joka tukee riskitekijöihin puuttumista. Hyvinvointialue tukee myös liikuntaneuvontaa ja kulttuurityötä omissa palveluissaan. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tuetaan muun muassa tiiviimmällä järjestöyhteistyöllä. Hyvinvointialueelle valmistellaan niin ikään väkivallan ehkäisyn suunnitelma ja yhteistyörakenteet.