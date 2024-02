Pk-yritysbarometri: Kainuun yritysten epävarmuus jatkuu - arviot tulevaisuudesta ovat synkkiä ja kasvuhalukkuus ennätysalhaista

Kainuun pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on selvästi maan keskiarvoa heikompi (Kainuu -22, koko maa -14).



Kainuulaiset pk-yrittäjät arvioivat henkilökunnan määrän vuoden päästä olevan alhaisempi kuin koko maassa. (Kainuu -10, koko maa -3).



Lisäksi liikevaihto ja kannattavuus arvioidaan ensi vuonna heikommaksi kuin koko maassa.

(Liikevaihto Kainuu -21, koko maa 4 / Kannattavuus Kainuu -23, koko maa -11).



Kasvuhalukkuus on alhaisella tasolla jälleen.

”Kainuun luvut ovat erittäin synkkiä. Tätä voi osittain selittää pienet vastausmäärät vaikkakin ne ovat suuntaa antavia. Ehkä yleinen epävarmuus korostuu luvuissa sillä osalla yrityksistä menee kuitenkin hyvin."



"Kasvuhalukkuuden lisäämiseksi tarvittaisiin enemmän kannustimia ja toimia sekä yleisen ilmapiirin muutosta. Tällä hetkellä kasvun tavoitteleminen lisää yrittämisen riskejä ja vie valtavasti energiaa. Useat yritykset ovat liiketoiminnan osalta tilanteessa, jossa liiketoiminta pyörii hyvin, jolloin kasvun tavoitteleminen ei tuo merkittäviä parannuksia esimerkiksi työmäärään ja kannattavuuteen”, kertoo Kainuun Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jari Junkkari.

Työllistämisodotukset, kasvu ja kansainvälistyminen



Kainuulaiset pk-yritykset eivät näe tarvetta työllistää. Lisäksi työllistämistä jarruttaa kysynnän riittämättömyys tai kysynnän epävarmuus. Pk-yritykset taas kokevat pitkästä aikaa, että osaavaa työvoimaa on riittävästi saatavilla.

Kainuussa henkilöstön osaamisen kehittäminen (Kainuu 42 % yrityksistä, Suomi 56 %) on hieman alhaisempi kuin koko maassa. Taas alihankinta- ja toimittajaverkoston hyödyntäminen nähdään ratkaisuna työvoiman saatavuuteen.

"Vaikeista ajoista huolimatta henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Satsaukset näkyvät parempana työnantajaimagona ja pitovoimana, joilla on iso merkitys työvoiman turvaamisessa”, toteaa ELY-keskuksen yksikön päällikkö Anne Ristioja.



Positiitivisena asiana on nähtävissä, että Kainuussa lomautuksia ei nähdä sopeuttamistoimina. (Kainuu 20 %, koko maa 56 %). Myös työaikajärjestelyt ja irtisanomiset ovat maan keskiarvoja alhaisempia. Kainuulaiset pk-yritykset suunnittelevat sopeuttamistoimia keskittymällä yrityksen ydinalueelle sekä karsivansa liiketoimintaa.



”Selittäisikö tämä myös osaltaan kasvuhalukkuuden puutetta. Usein kasvua haetaan ydinliiketoiminnan ulkopuolelta löytämällä uusia kasvutaskuja: uusia asiakkaita tai uusia palveluita. Uskon vahvasti, että osaavasta henkilökunnasta halutaan pitää kiinni, jonka vuoksi kannattavuutta syövää kasvua rajoitetaan", pohtii Kainuun Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jari Junkkari.

Kasvuhakuisten yritysten määrä on Kainuussa maata alhaisempi ja se on pudonnut entisestään (Kainuu 25 %, koko maa 35 %). ELY-keskuksen kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Mari Möttönen pitää kehitystä varsinkin ilmastonmuutoksen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta huolestuttavana.

"Kainuulaiset yritykset eivät näe ilmastonmuutoksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia niin potentiaalisina kuin yritykset keskimäärin Suomessa. Tämä on harmi, sillä meillä on Kainuussa suhteessa yritysmäärään paljon rahoitusta yritysten kehittämiseen ja investointeihin saatavilla. Toisaalta 80 % yrityksistä sanoo, etteivät vihreään siirtymään liittyvät rahoitusmahdollisuudet ole tuttuja, joten tästä meidän julkisten rahoittajien täytyy ottaa entistä paremmin koppi ja tiedottaa yrityksiä mahdollisuuksista", Möttönen toteaa.

Yritysten rahoitustarpeet ja investoinnit



Rahoituksen kysyntä Kainuussa on ollut hyvin vähäistä. Vain 20 % yrityksistä on tarvinnut ulkopuolista rahoitusta viimeisen vuoden aikana, mikä on selvästi vähemmän kuin valtakunnallisesti (32 %). Rahoitusta haettiin erityisesti kone- ja laiteinvestointeihin sekä käyttöpääomaan suhdanteista johtuen.



Selvä poikkeama valtakunnallisiin lukuihin on, että kainuulaisilla yrityksillä ei ollut juuri tarpeita hakea käyttöpääomarahoitusta kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Rahoituksen saatavuus Kainuussa on pysynyt myös varsin hyvänä verrattuna muuhun maahan. Hyvin harva yritys kertoo rahoituksen saatavuuden estäneen hankkeiden eteenpäin viemistä.

On huolestuttavaa, että niin harva kainuulaisyritys tarvitsee rahoitusta yleisesti, mikä kertoo heikoista kasvuodotuksista. Positiivista on kuitenkin rahoituksen käyttötarkoitus, ne harvat yritykset, jotka hakevat rahoitusta, hakevat sitä erityisesti kone- ja laiteinvestointeihin sekä yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Positiivista on myös se, että hyvin harva yritys tarvitsee käyttöpääomarahoitusta tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen.

"Viimeinen vuosi on ymmärrettävästi ollut monella tapaa haastava yrityksille myös Kainuussa. Kannustamme kainuulaisyrityksiä vihreään siirtymään sekä kasvuun ja kansainvälisyyteen tuomalla uusia rahoitusratkaisuja, kuten ilmasto- ja ympäristölainan, digitalisaatio- innovaatiolainan ja vientiluotot, myös pk-yrityksille. Finnvera pyrkii osaltaan turvaamaan erityisesti kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta", kertoo rahoituspäällikkö Saara Ohtonen Finnverasta.



Omistajanvaihdokset



Kolmannes Kainuun yrityksistä suunnittelee luopuvansa yritystoiminnastaan kuluvan viiden vuoden aikana, kiivain luopumisvaihe on 3 – 5 vuoden päästä. Tästä voi päätellä, että yli tuhannella yrityksellä on parhaillaan tarve omistajanvaihdospalveluille. Omistajanvaihdosprosessit ovat yleensä pitkiä, joten suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa.

Yli puolet yrityksistä (Kainuu 43 %, koko maa 40 %) kääntyy omistajanvaihdostilanteessa oman alueen maksuttoman omistajanvaihdospalvelun puoleen. Tilitoimiston tai tilintarkastajan asiantuntemusta hyödynnetään usein (Kainuu 43 %, koko maa 34 %). Myös konsulteille nähdään tarvetta (Kainuu 36 %, koko maa 31 %).

"Kainuussa on saatavilla hyvin palveluita omistajanvaihdostilanteisiin. Myös Kainuun Yrittäjät ovat lisänneet hankkeen avulla resursseja yritysten palvelemiseen. Korostan riittävän etukäteen aloitettuja toiminpiteitä, sillä omistajanvaihdos on usean vuoden prosessi", jatkaa Junkkari.

Tiedotteen on julkaissut Kainuun Yrittäjät 13.2.2024 klo 9.

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset