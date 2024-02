Keusote tavoittelee kansainvälistä laaduntunnustusta

Ulkoisen auditoinnin tavoitteena on hakea näyttöä mm. laadunhallinnan tilasta, laadunhallinnan ja toiminnan johtamisesta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta.

– Auditoinneissa ei arvioida yksittäisiä työsuorituksia, vaan tavoitteena on löytää toiminnasta ja prosesseista niitä kohtia, jotka vielä vaativat kehittämistä, sekä nostaa esille vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä, kertoo Keusoten laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen.

Labquality Oy tuottaa ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit Keusotelle SHQS-standardin mukaisesti. SHQS (Social and Health Quality Standard) on kansainvälinen standardi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioille. Se pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin sekä kansallisiin suosituksiin ja yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin.

– Meillä on toteutettu systemaattisesti SHQS-laatuohjelman mukaisia itsearviointeja ja sisäisiä auditointeja jo vuodesta 2021 lähtien. Näihin tuloksiin perustuen meillä on hyvät valmiudet ulkoisiin laaduntunnustusauditointeihin, Immonen kertoo.

Tavoitteena laadukkaat, turvalliset ja yhdenvertaiset palvelut

SHQS-laaduntunnustus on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta. Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteet ovat ulkoisten auditoijien sekä SHQS-laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.

– Tavoitteemme on saada koko organisaation kattava laaduntunnustus vuoteen 2026 mennessä. Sen hakeminen ja ylipäänsä laatutyömme systemaattinen kehittäminen on osoitus siitä, että tarkastelemme toimintaamme kriittisesti, etsimme kehittämistä vaativia osa-alueita ja olemme valmiita tekemään tarvittavia muutoksia. Perimmäinen tavoite on tietysti laadukkaat, turvalliset ja yhdenvertaiset palvelut, Immonen kiteyttää.

Ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit käynnistettiin Keusotessa tammikuussa esiauditoinneilla. Varsinaiset auditoinnit käynnistyvät maaliskuussa 2024.