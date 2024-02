Vaikuttavaa hyvinvointia yhteistyöllä

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärjen erityisasiantuntemusta ovat erityisesti ratkaisut nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja lastensuojelun asiakkaiden tilanteiden parantamiseksi.

Nuorten hyvinvointiin kokonaisvaltaista kartoitusta

Tunnetuin Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärjen tuote on 3X10D-elämäntilannemittariin perustuva Zekki.fi -kysely, jossa nuoret voivat itse kartoittaa omaa hyvinvointiaan. Zekistä saadulla datalla saadaan näkyväksi nuorten tilannetta myös laajemmin eri puolilla Suomea. Digipalvelua on hyödyntänyt esimerkiksi Porin kaupunki.

– Pori on jaettu kahdeksaan palvelualueeseen. Zekin vastauksia analysoimalla me katsomme, miten nämä eri palvelualueet ja niiden koulut eroavat toisistaan nuorten hyvinvoinnin suhteen, Porin kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki kertoo Dialogissa.

– Sen jälkeen kun data on saatu tutkittua, voimme tehdä kaupungin päättäjille perusteltuja esityksiä budjettiin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Myös Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla on hyviä kokemuksia Zekki-työkalusta. Nuorten turvatalotoiminta tarjoaa nuorille ja heidän perheilleen kriisiapua ja nuorille myös majoitusmahdollisuuden akuuteissa tilanteissa. Zekkiä on hyödynnetty esimerkiksi ohjaamaan nuoria turvatalopalvelun piiriin, sillä Nuorten turvatalo on yhtenä palveluntarjoajana mukana Zekissä.

– Pidän Zekkiä erinomaisena innovaationa. Nuorille suunnattu palveluverkkohan on tunnetusti monimutkainen, Zekki auttaa luovimaan siinä, turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää sanoo Dialogissa.

– Se kartoittaa kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilannetta, mutta ei paloittele häntä sektoreihin, kuten palvelujärjestelmä usein tekee, Suurpää lisää.

Tukea johtamiseen

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärki tarjoaa myös työelämäkumppaneille tukea esimerkiksi johtamiseen. Viime syksynä Diakin innovaatiokeskittymä DiakHub toteutti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keusoten kanssa yhteensovittavan johtamisen valmennuksen.

– Olemme Keusotessa jo vuosia kehittäneet omia monialaisen johtamisen toimintamallejamme, mutta viime syksynä halusimme katsoa, millaista lisäosaamista saisimme DiakHubin valmennuksesta, kertoo Keusoten asiakasohjauksen johtava asiantuntija Laura Tiilikainen.

– Osallistujat kokivat saaneensa yhteensovittavasta johtamisesta sellaista uutta tietoa, jota he jatkossa pystyvät hyödyntämään työssään. Osaamista saatiin esimerkiksi siihen, miten toimia monialaisissa prosesseissa vastuuhenkilönä ja miten johtaa muutosta.

Dialogin teemanumero Vaikuttavat hyvinvointipalvelut esittelee osaamiskärjen palveluita ja kumppanuuksia, vaikuttavuuden ja yhteensovittavan johtamisen kehittämistyötä sekä Diakin hankkeiden esimerkkejä hyvinvoinnin lisäämisestä.

