Äänestäminen Osuuskauppa Suur-Savon osuuskauppavaaleissa alkaa

− Osuuskauppa Suur-Savo on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Ari Miettinen kertoo.

Äänestys alkaa 16.2. – nyt on asiakasomistajien oikea hetki vaikuttaa

−Tänä vuonna saimme ehdolle 151 ehdokasta. Hienoa, miten kiinnostuneita paikalliset jäsenemme ovat vaikuttamisesta ja että osuuskaupan rooli nähdään tärkeäksi alueen kehityksessä. Nyt kannustammekin kaikkia jäseniämme antamaan äänensä ja vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto jatkossa alueella vaikuttaa. Sillä on oikeasti merkitystä, talousjohtaja Heikki Siira sanoo.

Äänioikeus on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla osuuskaupan jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2023. Äänestäminen osuuskauppavaaleissa on mahdollista sekä sähköisesti että postiäänestyksellä. Sähköinen äänestysaika on 16.-25.2.2024. Linkki sähköiseen äänestykseen löytyy osoitteesta: suursavo.fi/vaalit. Postiäänestyksen äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan sähköisen äänestysajan päätyttyä niille osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille, jotka eivät ole äänestäneet sähköisesti. Äänestyslippujen postitus alkaa viikolla 11 ja äänestysaikaa on 27.3.2024 saakka.

Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto valitaan suoralla vaalitavalla eli ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttaa vain ehdokkaan itsensä saama äänimäärä.

Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivuilla suursavo.fi/vaalit 16.2.2024 alkaen.