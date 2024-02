Helmarit nimetty helmikuun Pinatar Cupiin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa Espanjan leirille tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä. Ryhmään nimettiin 25 pelaajaa. Joukkueeseen alun perin nimetty Anna Tamminen joutuu jäämään sivuun Espanjan leiriltä, ja hänet korvaa Milla-Maj Majasaari.

Murciassa pelattavaan Pinatar Cupiin osallistuvat Suomen lisäksi Slovenia, Filippiinit ja Skotlanti.

Suomi kohtaa Filippiinit A-maaottelussa ennen Pinatar Cupin käynnistymistä. Neljän joukkueen turnauksessa pelataan välierät sekä finaali ja pronssiottelu. Helmarit kohtaa Slovenian Pinatar Cupin välierässä.

A-maaottelu

Ke 21.2. 16.00 Suomi – Filippiinit

Pinatar Cup

Välierät

La 24.2. 15.05 Filippiinit – Skotlanti

La 24.2. 20.30 Slovenia – Suomi

Finaali / pronssiottelu

Ti 27.2. 15.05 / 20.30

Helmarit pelaa kaikki kolme otteluaan Pinatar Arenalla Murciassa. Yle Areena näyttää Suomen ottelut suorina lähetyksinä.

Helmikuun ottelut valmistavat Suomea keväällä käynnistyviin EM-karsintoihin, joissa Helmarit pelaa A-liigassa. A-liigan lohkovoittajat ja -kakkoset saavat suoran kisapaikan Sveitsissä kesällä 2025 pelattavaan EM-lopputurnaukseen kun taas lohkokolmoset ja -neloset pelaavat kisapaikasta jatkokarsinnoissa. EM-karsintojen lohkoarvonta suoritetaan 5. maaliskuuta.

Helmarit Pinatar Cupissa:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Milla-Maj Majasaari, RSC Anderlecht

Anna Koivunen, IF Brommapojkarna

Natalia Kuikka, Chicago Red Stars

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emmi Siren, FC Nordsjælland

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, U.C. Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Peuhkurinen, Lillestrøm SK

Katariina Kosola, BK Häcken

Vilma Koivisto, Linköpings FC

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, Lillestrøm SK

Anni Hartikainen, FC Rosengård

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, Vittsjö GIK

Oona Sevenius, Como

Lotta Lindström, London City Lionesses

