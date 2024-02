SDP:n Jani Kokko: Pääministeri Orpo, mikä on hallituksen vastaus reservikysymykseen?

– Politiikassa ääneen ajattelulla on arvaamattomia seurauksia, erityisesti ministerin kohdalla. Tästä on nyt osoituksena puolustusministeri Häkkänen, jonka lausuntojen seurauksena yli 1000 ihmistä, eli pataljoonan asepalveluksen suorittaneita on eronnut reservistä, Jani Kokko kertoo.

– Reservistä eronneiden kommentit ovat värikästä luettavaa, mutta kertovat karua tarinaa siitä mitä käy, kun ministeri ei ymmärrä puheidensa vakavuutta, Kokko kertoo.

Ylen artikkelissa eräs 38-vuotias mies kommentoi eronsa syitä seuraavasti: “Olen täysin valmis puolustamaan Suomea, mutta en tilanteessa, jossa hallituksen ministeri, hallitus ja puolustusvoimat avoimesti halveksuvat ihmisten perusoikeuksia ja suunnittelevat niiden rajoittamista.”

Eronneiden määrä on herättänyt huolta, mutta Puolustusvoimat ovat kommentoineet, ettei reservistä eronneiden määrä tällä hetkellä vaikuta Puolustusvoimien suorituskykyyn. Maanpuolustuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreen kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on valmis täyttämään Naton 5. artiklan yhteisen puolustuksen velvoitteen.

– Tämä Häkkäsen pataljoona antaa rajojemme ulkopuolelle kuvan heikosta puolustuksesta, vaikka tilanne on aivan päinvastainen. MTS:n kyselyn mukaan 79% vastaajista on myös valmis puolustamaan maata sotilaallisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta, Kokko huomauttaa.

– Koska puolustusministerin korjaavat lausunnot ovat vain pahentaneet tilannetta niin kysyn suoraan pääministeri Orpolta: olisiko vihdoin aika osoittaa johtajuutta ja viheltää peli poikki. Mikä on hallituksenne linja reservikysymykseen?, Kokko penää.