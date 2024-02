RescEU CBRN-varastointihanke sekä kokonaisturvallisuuden klusteri aiheina Itä-Suomen valmiustoimikunnassa

RescEU CBRN-hankkeet parantavat myös kansallista varautumista

RescEU CBRN-varastointihanke tukee, kun valtion omat voimavarat eivät riitä, kertoi projektipäällikkö Pertti Kelloniemi sisäministeriön pelastusosastolta.

RescEU CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) -hankkeessa ylläpidetään EU:n pelastuspalvelumekanismiin kuuluvaa varastoa, joka sisältää suojavarusteita, mittalaitteita, tukivälineistöä, CBRN-lääkkeitä ja -vasta-aineita. Suomi koordinoi hanketta sisäministeriön johdolla yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteiden mukaan varastoitu materiaali on pystyttävä lähettämään suuronnettomuus- tai kriisialueelle 12 tunnissa avustustarjouksen hyväksymisestä. Hankkeen kokonaiskustannus on 242 miljoonaa euroa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2023 ja sen suunniteltu kesto on vuoteen 2026 saakka. Ensimmäinen ryhmä on perehdytetty tehtävään ja materiaaliin suunnitellussa aikataulussa vuoden 2024 alussa.

RescEU CBRN-varastointihankkeen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijapooliin 66 erikoiskoulutettua pelastustoimen ja terveydenhuollon asiantuntijaa vuoteen 2025 mennessä. Itä-Suomesta asiantuntijapoolissa on mukana viisi henkilöä. Euroopan komissio rahoittaa hanketta täysimääräisesti ja hanke on mittakaavaltaan erittäin merkittävä sekä ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Hankkeet parantavat myös kansallista varautumista ja kyseessä on kiitettävää valmiutta poikkihallinnolliseen yhteistyöhön myös konsortion ulkopuolella, summasi Pertti Kelloniemi.

Lue lisää hankkeesta sisäministeriön verkkosivuilta (intermin.fi)

Kokonaisturvallisuuden klusteri tukee ylimaakunnallista yhteistyötä

Kokonaisturvallisuuden klusterin tavoitteena on tukea yhteiskunnallista kriisivalmiutta vahvistamalla alueellista resilienssiä ja elinvoimaa monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kautta, kertoi hankepäällikkö Harriet Lonka Pohjois-Savon liitosta.

Klusterissa toimitaan aktiivisessa yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa ylimaakunnallinen kokonaisturvallisuuden kumppanuusmalli, jolle syntyy valtakunnallisesti vaikuttava profiili. Klusterin kehittämisessä tukeudutaan olemassa oleviin kokonaisturvallisuuden yhteistyörakenteisiin välttäen päällekkäisyyksiä ja edistäen innovatiivisuutta, totesi Harriet Lonka.

Lue lisää hankkeen esittelystä (pdf) Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta (pohjois-savo.fi)

Lisäksi valmiustoimikunta kävi läpi varautumisen tilannekuvaa eri viranomaisten näkökulmasta sekä tulevia valmiusharjoituksia ja niiden kehittämistä Itä-Suomessa. Kokonaisuutena varautuminen on Itä-Suomessa hyvällä tasolla, totesi valmiustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tervahauta.

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat sekä hyvinvointialueet. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat Itä-Suomen alueelta.

Lisätietoja

ylijohtaja Markku Tervahauta, p. 0295 016 801

pelastusylitarkastaja, johtajan sijainen Kai Horelli, p. 029 501 6870

pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 0295 016 884

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto