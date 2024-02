Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Marttinen: Kokoomus ohjaa Suomea takaisin pohjoismaiselle työn ja kasvun polulle.

”Tavoitteenamme on palauttaa Suomi pohjoismaiselle hyvinvoinnin ja talouskasvun tielle. Nostaa suomalainen työ ja ahkeruus ansaitsemalleen paikalle”, Marttinen sanoo.

Alla kokonaisuudessa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen pitämä puhe eduskunnan keskustellessa pääministerin ilmoituksesta hallituksen politiikasta vuonna 2024 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,



Viime kevään eduskuntavaaleissa Kokoomus vaati, että vaarallinen velkakehitys pysäytetään ja talouden syöksykierre katkaistaan. Saimme suomalaisilta tähän työhön vahvan selkänojan. Mandaatin ohjata Suomen pois konkurssiuralta.

Olemme laatineet Suomen lähihistorian kunnianhimoisimman talous- ja työllisyysohjelman. Tavoitteenamme on palauttaa Suomi pohjoismaiselle hyvinvoinnin ja talouskasvun tielle. Nostaa suomalainen työ ja ahkeruus ansaitsemalleen paikalle.

Arvoisa puhemies,

Maamme talouden tilanne on huomattavasti synkempi kuin mitä vielä vuosi sitten arvioitiin. Joka kahdeksas käyttämämme euro rahoitetaan uudella velalla. Suomen julkisen talouden velkaantuminen on erkaantunut muista pohjoismaista täysin omalle uralleen.

Huolen julistaminen ei kuitenkaan käännä taloutemme syöksykierrettä. Huolen sijaan tarvitsemme nyt tekoja, jotka luovat toivoa. Tekoja, joilla taataan ikääntyville arvokas vanhuus, mahdollistetaan maailman paras koulutus ja vahvistetaan turvallisuutta maamme sisällä ja rajoilla.



Arvoisa puhemies,

Kokoomus on täysin sitoutunut toteuttamaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta välttämättömät uudistukset. Kääntämään maatamme uhkaavan vaarallisen kehityksen.

Viemme läpi hallituksen kuuden miljardin talousohjelman. Tämän lisäksi tulemme tänä keväänä sopimaan uusista miljardiluokan sopeutuspäätöksistä. Pelkästään sopeuttamalla Suomen tilanne ei kuitenkaan käänny. Siksi hallituksen on valmisteltava uusia toimia kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Toivon, että kaikki puolueet tässä salissa voisivat jakaa valtiovarainministeriön esittämän tilannekuvan taloutemme vaarallisesta tilasta.

Valitettavasti SDP ei ole voinut sitoutua edes nykyiseen talouden tasapainottamiseen, vaan on esittänyt kaikkien hallituksen säästöjen ja uudistusten perumista. SDP:n linja on vähemmän työtä, enemmän veroja ja enemmän velkaa.

Edustaja Lindtman, eihän tuo ole mikään vaihtoehto. Miksi uskottelette suomalaisille, että Suomi nousee takaisin jaloilleen uudistuksia perumalla ja uudella lisävelalla? Päinvastoin teidän ehdotuksenne iskisi Suomen entistä syvemmälle kanveesiin.

Arvoisa puhemies,

Suomalaiseen työhön ja yrittämiseen panostaminen on ainoa kestävän kasvun tie. Siksi hallitus uudistaa työmarkkinoita yleispohjoismaiselle tasolle. Toteutamme uudistuksia, jotka muissa pohjoismaissa on toteutettu jo vuosia sitten.

Valmisteltavia työmarkkinauudistuksia ei voi jättää tekemättä, eikä niistä tulla perääntymään. Poliittiset lakot eivät tule kääntämään hallituksen suuntaa, sen sijaan niillä aiheutetaan yrityksille ja kansalaisille merkittävää vahinkoa. Poliittiset lakot vaarantavat jo nyt suomalaisten työpaikkoja.



Työmarkkinauudistukset ovat suomalaisen palkansaajan etu ja turva. Vain pohjoismaisella työllisyysasteella voidaan ylläpitää pohjoismaisia palveluita.

Arvoisa puhemies,

Teemme kevään aikana historiallisia päätöksiä myös Suomen turvallisuuden kannalta. Suomi jatkaa vankkumatta poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle, niin kauan kuin on tarpeen.

Keväällä tulee myös täyteen Suomen ensimmäinen vuosi Naton jäsenenä. Puolustusliiton jäsenyyden lisäksi Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus DCA vahvistaa merkittävästi maamme turvallisuutta. Nato-jäsenyys ja DCA-sopimus sitovat meidät pysyvästi osaksi länttä.

Hallitus pitää huolen Suomen turvallisuudesta. Hallituksen päätös jatkaa itärajan täyssulkua on täysin perusteltu ja annamme sille kaiken tukemme.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus kantaa vastuuta Suomesta. Olemme yhä valmiita tekemään viime keväänä lupaamamme päätökset, jotta Suomi voi 2030-luvulla palata pohjoismaiselle polulle. Polulle, jossa Suomessa on enemmän työtä ja omalla työllään tulee toimeen. Näin on muissa pohjoismaissa ja näin voi olla myös Suomessa.

Teemme välttämättömän, jotta voimme taata suomalaisille työtä, turvaa ja hyvinvointia. Tämän lupasimme ja tästä pidämme kiinni.