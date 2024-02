SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin valtiopäivien avajaiskeskustelun puhe

Valtiopäivien avajaiskeskustelun ryhmäpuheenvuoro 13.2., SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman

(Puhuttaessa muutokset mahdollisia)

Puhemies, hyvät kollegat!

Orpon oikeistohallitukselle tulee pian vuosi täyteen. Hallituspuolueet lunastivat valtakirjansa lupaamalla lopettaa velkaantumisen, luomalla satatuhatta uutta työpaikkaa ja kääntämällä kansalaisten arjen kustannukset laskuun. Valtionvarainministeri Purra vannoi ennen vaaleja, että pienituloisilta suomalaisilta ei leikata, ja pääministeri Orpo lupasi, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia.

Puhemies,

Nu är det en bra tid att utvärdera åt vilket håll Orpos regering tar Finland.

Ikävä tosiasia on, että velkaantuminen ei ole loppumassa, ei pysähtymässä, ei edes hidastumassa: se on kiihtymässä tällä vaalikaudella. Hallitusta uhkaa joutuminen EU:n tarkkailuluokalle, alijäämämenettelyyn.

Sataan tuhanteen työpaikkaan on nyt matkaa 120 000 hallitusneuvotteluista laskien. Suunta on nyt väärä.

Kasautuvat leikkaukset ovat viemässä, esimerkiksi arvokasta työtä tekevältä vanhuksen tai vammaisen henkilökohtaiselta avustajalta, ensin sairauspäivän palkan, sitten satoja euroja toimeentulosta asumistukileikkauksella ja lopuksi ansioturva lyhennetään kahteen kuukauteen.

Ei ihme, että hallituksen linjaa kritisoidaan poikkeuksellisen laajasti. Oikeuskansleri ja riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto ovat huomauttaneet, että leikkauksia viedään läpi laput silmillä välittämättä niiden kasautumisesta yksille ja samoille suomalaisille.

Myös Alexander Stubb joutui ennen vaaleja toteamaan, ettei tämän hallituksen talouspolitiikka kohenna ihmisten hyvinvointia.

Puhemies,

Hallitus siis lupasi pysäyttää velkaantumisen. Nyt velkaantuminen kasvaa ennätyslukemiin vaalikauden aikana. Luvattiin lisää työpaikkoja. Nyt työpaikkojen määrä vähenee. Pienituloisilta leikataan ja arjen kustannukset kasvavat. Hallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos pahenee päivä päivältä.

Arvoisa pääministeri, onpahan lyhyessä ajassa saatu aikaan melkoinen sotku. Kukahan tämän kaiken siivoaa?

Puhemies,

Oikeistohallitus vie Suomea väärään suuntaan. Ei ihme, että sadat tuhannet myyjät, hoitajat, opettajat ja jopa insinöörit sekä lääkärit ovat osoittaneet mieltään hallituksen toimia vastaan. Hallitus on moittinut palkansaajia kohtuuttomuudesta. Ovatko heidän vaatimuksensa kohtuuttomia?

Lopulta he eivät kohtuuttomia vaadi: vain että te hyvä valtiovarainministeri, pitäisitte kiinni lupauksistanne ennen vaaleja. Että työtaisteluoikeutta ei rajata, työttömyysturvaa ei lyhennetä, ja että palkansaajan asemaa ei heikennetä. Niistä lupauksista, jotka annoitte mustaa valkoisella, lupauksista joiden avulla ministeriaitioon pääsitte.

Onko se kohtuuton vaatimus? Eikö se ole aika oikeutettu vaatimus?

Pääministeri, teillä on ratkaisun avaimet. Käynnistäkää aidot neuvottelut osapuolten kanssa myös palkansaajia kuullen. Tehkää se jo tänään. Jos ette itse siihen kykene, kutsukaa sovittelija apuun.

Jos ette näin tee, tulemme jättämään välikysymyksen, jotta tämä vastakkainasettelua synnyttävä hallituksen toimintalinja saadaan koko eduskunnan arvioitavaksi.

Puhemies,

Jo viime syksynä varoitimme hallitusta, että sen valitsemalla linjalla edessä on lisäleikkausten kierre. Nyt valtiovarainministerikin on joutunut sen myöntämään: edessä ovat uudet hallitusneuvottelut.

Onko oikeiston politiikalle olemassa vaihtoehtoja? Kyllä on. Se vaihtoehto on kasvutoimia tässä ja nyt. Se on luottamuksen Suomi, yhteistyön Suomi.

Ensinnäkin, kootaan työmarkkinajärjestöt yhteen, vakautetaan tilanne ja haetaan neuvottelemalla ratkaisut tukemaan kasvua ja työllisyyttä. Kuunnellaan niin palkansaajien kuin yrittäjien ideoita, miten maahan saadaan työpaikkoja ja kasvua.

Toiseksi, tehdään vihdoin pelastuspaketti rakennusalalle, ettei rakennuslama vie koko maata ja työllisyyttä entistä syvemmälle ahdinkoon.

Kolmanneksi, käykää kehysriihessä läpi tekemänne menolisäykset, kuten satojen miljoonien lisämenot yksityisen terveydenhuollon tukemiseen ja erityisesti rikkaita suosivat veroratkaisut ja muut julkista taloutta heikentävät veroratkaisut, kuten valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut.

Neljänneksi, otetaan valtiovarainministeriön menokartoituksesta käyttöön ne toimet, joihin ei vielä ole ollut halua puuttua: tehottomat yritystuet, tuet fossiilisille polttoaineille ja työkyvyttömyysmenojen pienentäminen.

Näistä löytyy yhteensä miljarditason sopeuttamistoimet.

Viidenneksi, estäkää veropohjan rapautuminen, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto ja IMF ovat esittäneet, ja tehkää se oikeudenmukaisesti. Suursijoittajien nollaverotuksesta ja suuryhtiöiden liian löyhästä korkovähennysoikeudesta on aika luopua, kaivosyhtiöiden verotusta on syytä tarkistaa ja terveysvero on vihdoin syytä ottaa käyttöön. Palkansaajien ja eläkeläisten toimeentuloa ei sen sijaan pidä heikentää.

Tehdään yhdessä kuten presidentti Niinistö ehdotti: asetetaan yhteiset tavoitteet, joissa dynaaminen talous ja työelämän turva eivät ole ristiriidassa.

Näillä toimilla on mahdollista tehdä sopeutus oikeudenmukaisesti.

Alternativet till högerns linje är ett Finland av samarbete och förtroende.

Puhemies,

Suomi on nyt tienhaarassa. Teillä on mahdollisuus muuttaa suuntaa. Valitkaa kasvun, luottamuksen ja yhteistyön Suomi.