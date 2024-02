Jari ja Kati Tervo julkaisevat yhdessä uuden kirjan

Kirjailijapariskunta viettää pitkää kesää mökillä. Ukko on jo täysikasvuinen ja rakastaa punaisen frisbeen perässä juoksemista. Hän vahtii sohvan selkänojalla istuen valtakuntaansa, kyttää iskän sukkia, haukkuu pihaan ajavat autot ja telkkarissa vilahtavat lajikumppanit. Mökin rakennusprojekteissakin riittää tarkkailtavaa. Kirsu väristen hän haistelee tuulen suuntia ja seuraa sorsien lipumista ruokojen seassa.

Kirjassa vuorottelevat Kati Tervon ja Jari Tervon kuvaukset elämästä Ukon kanssa. Lukijan eteen avautuu kesä ja kaunis, hämäläinen rantamaisema, jossa aika ja tapahtumat etenevät omassa tahdissaan kirjailijapariskunnan ja Ukon kotoisassa seurassa. Tummempia sävyjä kirjaan tuovat Jarin terveyshuolet.

"Ukko ja mökki on kirja, joka on kirjoitettu rakkaudella, ja rakkaudesta. Sen kuvaus ihmisväen ja koiran yhteiselosta kulkee kesäisen mökkiarjen pienistä myötä- ja vastoinkäymisistä elämän ja maailman suurimpiin kysymyksiin. Se on samaan aikaan kertomus elämän onnesta, ja elämän hauraudesta. Se on kirja, jota lukiessaan saa sekä nauraa että itkeä. Se on kirja joka uppoaa syvälle sydämeen", sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

"Tieteen mukaan koira ei ymmärrä ihmisen puhetta, vaan äänensävyjä. Olemme keskustelleet asiasta Ukon kanssa ja nauraneet makeasti tälle harhaluulolle", Jari Tervo sanoo.







Ukko ja mökki ilmestyy 10.4.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukevat kirjailijat itse.

