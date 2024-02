SDP:n Eveliina Heinäluoma: Helsinki valmistelee nopealla aikataululla tarjouskilpailua Asema-aukion taksitolpalle

Heinäluoma järjesti eduskunnan Kansalaisinfossa tiistaina 13. helmikuuta pidetyn Taksiala – villi länsi vai edullinen kyyti? -tilaisuuden, jossa pureuduttiin taksialan nykysääntelyn karikkoihin sekä villien taksien aiheuttamiin lieveilmiöihin. Heinäluoma korosti omassa puheenvuorossaan sekä lainsäädännön että paikallisten ratkaisujen merkitystä alan ongelmien, kuten heikentyneen maineen, harmaan talouden ja saatavuuden, ratkaisemisessa.

– Orpon hallitus suunnittelee parhaillaan taksialaa koskevan sääntelyn toista korjaussarjaa, joka on jatkoa Marinin kaudella aloitetulle korjaussarjalle. Uudistukset ovat kipeästi tarpeen. Niitä valmistellessa on tärkeää kuulla alan toimijoiden kokemuksia herkällä korvalla, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan alan tilanne on vakava.

– Olen tavannut alkuvuonna useita taksialan pitkän linjan toimijoita, ja heidän viestinsä on ollut surullinen: moni kokenut kuski ja yrittäjä suunnittelee laittavansa pillit pussiin alan surkean tilanteen vuoksi. Myös Taksiliiton jäsenkyselyssä yli puolet vastanneista arvioi yrityksensä tulevaisuuden epävarmaksi, sanoo Heinäluoma.

Alan epävarmat tulevaisuuden näkymät linkittyvät Heinäluoman mukaan taksialalla rehottavaan harmaan talouden ongelmaan. Esimerkiksi vuonna 2022 Verohallinto suoritti taksialan tehovalvontaa, jossa todettiin miljoonien eurojen arvosta kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja ja virheellisyyksiä.

– Verot, vakuutukset ja eläkemaksut tunnollisesti maksavat, asiakkaiden ja kuljettajien turvallisuudesta huolehtivat toimijat ovat jääneet alakynteen nykysääntelyn mahdollistamien halpuutettujen kyytien vuoksi. Myös tähän ongelmaan tulee uuden korjaussarjan vastata, ja valvontaa ja tiedonkulkua viranomaisten välillä tulee parantaa, sanoo Heinäluoma.

Mediassa on kerrottu lukuisista lieveilmiöistä, jotka liittyvät niin sanottujen villien taksien toimintaan Helsingissä. Lieveilmiöistä yksi vakavimmista on taksitolppien omiminen ja reviirimäinen jakaminen, jota osa villien taksien kuskeista harjoittaa.

Heinäluoma jätti Helsingin kaupungille viime vuonna valtuustoaloitteen niin sanottujen villien taksien toiminnan lieveilmiöiden kitkemiseksi Helsingissä. Aloitteen myötä kaupunki on ryhtynyt valmistelemaan Asema-aukion taksitolpan kilpailutusta. Tavoitteena on, että liikenne- ja kulunvalvontajärjestelyt sekä tarjouskilpailu valmistuisivat jo tänä kesänä.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan. Kyse on niin epäasiallisen toiminnan kitkemisestä kuin myös taksikuskien työturvallisuudesta. Asema-aukio on myös pääkaupunkimme käyntikortti tänne saapuville, ja siksikin nykyiseen tilanteeseen, jossa taksin ottamista asemalta jopa pelätään, on puututtava, toteaa Heinäluoma.

Heinäluoma muistuttaa, että suurin osa alan toimijoista hoitaa velvoitteensa hyvin.

– Emme voi kuitenkaan sälyttää alan puutteellista säätelyä heidän niskoilleen. Siksi kansalliset ja paikalliset ratkaisut ovat välttämättömiä, päättää Heinäluoma.

Heinäluoman lisäksi tilaisuudessa aihetta kommentoivat Taksiliiton lakiasioiden päällikkö Jenni Salonen, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) sekä kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.). Asema-aukion kilpailutuksen etenemisestä kertoi Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heikki Palomäki.