PORI JAZZ 2024 (12.–20.7.) ENSIMMÄISET ARTISTIVIERAAT JULKI

Britannian tunnetuin duo Pet Sop Boys esittää kaikki hittinsä heinäkuussa Kirjurinluodossa. Pori Jazzin konsertti torstaina 18.7. on osa Pet Shop Boysin laajaa Dreamworld, The Greatest Hits Live -kiertuetta.

”Kirjurinluodossa kuullaan yhtyeen kaikki 22 Euroopan Top 10 -hittiä. Pori Jazzin konsertti on osa Pet Shop Boysin kaikkien aikojen ensimmäistä hittikiertuetta”, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.

Pet Shop Boysin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa West End Girls, It’s A Sin, Suburbia, Always On My Mind ja Go West. Pet Shop Boysin musiikkia on myyty maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa levyä.

Yhdysvaltalainen laulaja, tanssija ja näyttelijä Jason Derulo on Pori Jazzin Kirjurinluodon konserttipuiston päänimi perjantaina 19. heinäkuuta. Musiikkiurallaan yli 250 miljoonaa singlejulkaisua myyneen Derulon suurimpia hittejä ovat muun muassa Want to Want Me, Whatcha Say, In My Head ja If I’m Lucky. Jason Derulon musiikissa yhdistyvät pop, R&B ja elektroninen tanssimusiikki EDM. Jason Derulo tunnetaan myös näyttelijänä. Vuonna 2019 hän näytteli Rum Tum Tuggeria Tom Hooperin musikaalielokuvassa Cats.

Festivaalilla esiintyy myös Sophie Ellis-Bextor. Hän on brittilaulaja, jolla on tunnistettava ääni ja tapa laulaa sekä useita ajattomia popkappaleita, esimerkkinä jättihitiksi noussut Murder on the Dancefloor -kappale. Ellis-Bextorin musiikki on sekoitus popia, discoa ja elektronista musiikkia.

Festivaalin jazzohjelmaan on kiinnitetty yhdysvaltalainen pianisti Myra Melford. Hän on modernin pianojazzin kirkkaimpia nimiä, ja hänen Fire & Water kvintettinsä koostuu naisista. Yhtyeessä on mukana mm. palkittu kitaristi Mary Halvorson.

Yhdysvaltalainen jazzkitaristi Kurt Rosenwinkel tuo Poriin Next Step -yhtyeensä, joka levytti Rosenwinkelin samannimisen läpimurtoalbuminen vuonna 1990.

Elektronisen jazzin ja jazz-funkin musiikillisilla linjoilla liikkuvat yhdysvaltalaiset kokoonpanot Knower ja Sungazer.

Kotimaisella jazzilla on ensi kesänä Porissa vahva edustus. Trumpetisti Verneri Pohjolan kansainvälinen jazzkvartetti esittää Pohjolan uuden ja kiitetyn Monkey Mind -albumin materiaalia.

Saksofonisti Timo Lassy ja trumpetisti Jukka Eskola ovat koonneet uuden Nordic Stew -yhtyeen, joka konsertoi Porissa. Lassy ja Eskola tekivät uuden levynsä New Orleansissa, jonka rikas musiikkiperinne kuuluu lopputuloksessa.

Rumpali Teppo Mäkynen esittelee festivaalilla The Stance Brothers -projektinsa, jossa yhdistyy jazz, funk ja soul.

Selma Savolainen on nuoremman polven jazzlaulaja, jonka viime vuonna ilmestynyt debyyttisooloalbumi Horror Vacui sai arvostelumenestyksen ja kansainvälisen levityksen.

Kirjurinluodossa kuullaan myös uutta kotimaista Tomahawk & Bizzarro -yhtyettä, joka esittää tanssittavaa rytmimusiikkia, jota maustetaan myös länsiafrikkalaisella aavikkobluesilla.

ANNA PUU, ANTTI AUTIO JA OLAVI UUSIVIRTA KONSERTOIVAT MYÖS KIRJURINLUODOSSA

Ensimmäistä kertaa Pori Jazziin saapuu laulaja ja lauluntekijä Anna Puu. Hän on maamme menestyneimpiä musiikintekijöitä, jonka levyjä on myyty yli 200 000 kappaletta ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-palkinnolla.

Pori Jazzin ensikertalainen on myös laulaja ja lauluntekijä Antti Autio. Hän on noussut nopeasti uuden polven suosituksi musiikintekijäksi, jonka musiikkia on kuunneltu Spotifyssa yli 10 miljoonaa kertaa. Antti Aution neljäs studioalbumi Täällä sinua kaivataan julkaistiin alkuvuodesta.

Toisen vierailunsa Pori Jazziin tekee Olavi Uusivirta. Hänet tunnetaan elokuvista, televisiosta sekä teatteri- ja konserttilavoilta. Uusivirta on tehnyt neljä studioalbumia ja hänet tunnetaan sekä monista hiteistään että energisestä lavashowsta. Olavi Uusivirta tekee ensi kesänä vain kaksi keikkaa, joista toinen Kirjurinluodossa perjantaina 19. heinäkuuta. Hän esiintyy Porissa laajennetulla kokoonpanolla.

Pori Jazz 2024 tähän mennessä varmistuneet esiintyjät:

TO 18.7.

Pet Shop Boys

Sophie Ellis-Bextor

Lassy-Eskola: Nordic Stew

Inginmaa/Hypnomen

Tinyhawk & Bizzarro

Kurt Rosenwinkel Quartet ”The Next Step Reunion Tour”

Myra Melford’s Fire & Water Quintet

Selma Savolainen in the Shade

PE 19.7.

Jason Derulo

Olavi Uusivirta

Knower

Jambo

The Stance Brothers

LA 20.7.

Anna Puu

Antti Autio

Sungazer

Verneri Pohjola: Monkey Mind

Olli Ahvenlahti New Quintet