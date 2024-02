Tuska 2024: ohjelma valmis – Kerry King lisätty artistikattaukseen

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 28.–30.6.2024 juhlittavan Tuska-festivaalin ohjelma on saavuttanut lopullisen muotonsa. Legendaariseksi muodostuvan Tuska-tarjonnan kruunaa Slayer-legenda Kerry King yhtyeineen, jonka tuore debyytti-soolosinkku “Idle Hands” todistaa, ettei omena ole kauas puusta pudonnut ja se on hyvä niin. Kingin sävellyksiä toukokuussa ilmestyvällä sooloalbumilla on maestron tukena tulkitsemassa monen raskassarjalaisen rumpupallilta tuttu Paul Bostaph, ex-Machine Head -kitaristi Phil Demmel, Hellyeah-basisti Kyle Sanders ja kirsikkana kakun päällä Death Angel -solisti Mark Osegueda.

Lisäksi ohjelman täydentää nippu kotimaisia painavan ilmaisun spesialisteja: melodista doom metallia vyöryttävä haminalainen Kaunis Kuolematon, progressiivinen doom metal -yhtye The Abbey, synth-/retrowave -ryhmä NightStop, arktisella otteella melodista death/black metallia louhiva rovaniemeläinen Suotana, brutaalia ja teknistä vanhan liiton death metallia survova Malformed sekä melodista, modernia ja hyvin monipuolista metallia toimittava Shereign.

Esiintyjälistaan lisätään vielä Tuska KVLT -yhtyeet.

Nyt julkaistut uudet Tuska 2024 -bändit:

Kerry King, Kaunis Kuolematon, The Abbey, NightStop, Suotana, Malformed, Shereign

Tuska 2024 -ohjelma artistien esiintymispäivittäin:

Perjantai 28.6.2024

Pendulum, Dimmu Borgir, Kerry King, Alestorm, Lord Of The Lost, Zeal & Ardor, Suburban Tribe, Annisokay, Ghøstkid, Elvenking, Bloodred Hourglass, Infected Rain, I Am The Night, Suotana, Assemble The Chariots, Sadistic Drive, Krypta, Sick Urge

Lauantai 29.6.2024

Bring Me The Horizon, Amorphis, Stam1na, Tarot, Sonata Arctica, Turmion Kätilöt, Vola, Health, Riverside, Kaunis Kuolematon, Devourment, Rytmihäiriö, Make Them Suffer, Solence, Ankor, The Abbey, Putro In Black, I Am Your God, Malformed, St. Aurora

Sunnuntai 30.6.2024

Parkway Drive, Opeth, Bad Omens, Stratovarius, Beyond The Black, Bury Tomorrow, Eivør, Warmen, Brothers of Metal, Fixation, NightStop, Swansong, Luna Kills, Prestige, Dome Runner, Shereign



Tarkat esiintymisaikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Tsekkaa Spotifyn virallinen Tuska 2024 -playlist täältä.

Liput

Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 139,00€

Kahden päivän liput alk. 189,00€

Kolmen päivän Early Crow -liput ovat myynnissä 15.2. saakka hintaan alk. 229,00€

Kolmen päivän Early Crow -VIP liput niin ikään 15.2. saakka hintaan alk. 349,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 28.–30.6.2024

Helsinki, Suvilahti

#TuskaFestival

Yhteistyössä Redi, Helsinki, KOFF ja Radio City