Turvallisuus työmailla on parantunut viime vuosina - Kaksi urakoitsijaa sai palkinnon työmaiden turvallisuudesta

Vuonna 2024 Caruna palkitsi turvallisuudesta kaksi urakoitsijaa: Infratek Finland Oy, joka on osa sähköverkkopalveluja tuottavaa Omexomia ja Uudellamaalla toimiva Maarakennus Hynynen Oy:n.

Voittoperusteluissa painotettiin oikeaa asennetta

Palkintojenjaon perusteissa painotettiin oikeaa asennetta turvallisuuskulttuuriin.

Infratekin osalta raati arvosti yrityksen tapaa ottaa turvallisuustapahtumien tutkinnat vakavasti. Tapahtumista ilmoitettiin ajoissa, ne tutkittiin huolellisesti ja korjaavat toimenpiteet tehtiin sovitussa aikataulussa valmiiksi.

”Infratekin tutkinnoista jokainen oli huolella ja laadukkaasti tehty eikä niiden perään tarvinnut kysellä”, palkintoperusteissa sanotaan.

Infratek voitti palkinnon Parhaat tutkinnat –kategoriassa.

Oikea asenne turvallisuuteen -kategorian voitti Maarakennus Hynynen Oy, joka toimii Eltelin aliurakokoitsijana Espoossa. Kategorian voittoperusteluissa yritystä kehutaan esimerkillisestä suhtautumisesta työturvallisuuteen. Perusteiden mukaan yrityksellä on pitkä kokemus maanrakennuksesta, mutta asioita ei pidetä itsestäänselvyyksinä.

“Turhia riskejä ei oteta ja sähköverkon läheisyydessä työskentelyn vaarat tunnetaan. Heidän tekemänsä kaivannot on hyvin rajattu, ja he osaavat hienosti huomioida myös muun ympäristön ja työmaan läheisyydessä liikkuvat ihmiset. Tekijöillä on hyvä asenne turvallisuuden havainnointikierroksia kohtaan, ja he osaavat kertoa oman työnsä riskeistä hyvin ja huomioida ne työssään”, raati sanoo.

Urakoitsijoille sattuneiden tapaturmien taajuus työmailla on puolittunut

Carunan urakoitsijoiden turvallisuuspalkinto jaettiin vuonna 2024 yhdeksättä kertaa. Tapaturmien määrä on vähentynyt huomattavasti siitä, kun palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on puolittunut Carunan työmailla.

Tapaturmien väheneminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Carunan työturvallisuuden kehittämisestä vastaavan Arsi Näkin mukaan Caruna on kouluttanut ja kannustanut sekä omaa henkilöstöä että urakoitsijoita ennakoivaan turvallisuustyöhön.

"Nyt näemme konkreettisesti, että mitä enemmän tehdään ennakoivia turvallisuushavaintoja, sitä vähemmän on poissaoloon johtaneita tapaturmia”, Näkki sanoo.

Turvallisuuspalkinto jaetaan vuosittain Carunan urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille työmaiden turvallisuuden edistämiseksi. Vuosittain jaettavassa turvallisuuspalkinnossa palkintosummat ovat 3 000 € per palkinto. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi työturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.