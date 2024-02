Oulussa koolla alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssi vahvistamassa paikallistason yhteistyötä

Oulussa käynnistyi tänään alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi, jolle osallistuu yli 80 henkilöä eri organisaatioista ympäri Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Kurssi tarjoaa osallistujille kokonaiskuvan ajankohtaisesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja syventää tietoja varautumisesta, erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla.

”Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja siitä on tullut vaikeasti ennustettava. Meidän pitää nyt panostaa siihen, että varautumisen järjestelyt ovat kunnossa, kaikilla yhteiskuntamme tasoilla”, sanoi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Maria Siurua avauspuheenvuorossaan.

Siurua muistutti myös Pohjoisen Suomen kriittisyydestä maamme puolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

”Yhteistyö pohjoismaiden kesken on tiivistynyt entisestään niin sotilaallisessa puolustuksessa kuin siviilivalmiudessa. Yhteistyössä parannetaan arjen turvallisuuden käytäntöjä molemmin puolin rajaa”.

Kaksipäiväisen kurssin aikana keskitytään muun muassa hybridiuhkien ja informaatiopuolustuksen näkymiin, hyvinvointialueiden ja kuntien varautumiseen, alueelliseen turvallisuuteen sekä alueelliseen huoltovarmuuteen.

Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on osa aluehallintovirastojen lakisääteisiä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäviä. Viikon mittaisten peruskurssien lisäksi aluehallintovirastot järjestävät jatkokursseja sekä erikois- ja täydennyskursseja. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kursseja on järjestetty 1960-luvun alusta alkaen yhteensä jo 88 kertaa ja kursseille on osallistunut yli 4 000 henkilöä. Alueelliset maanpuolustuskurssit järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

