Pääkaupunkiseudun lainakatsaus: Lyhyet markkinakorot saattavat saavuttaa vuoden euriborin kesään mennessä

Helmikuussa 2024 vertailupankkien keskimarginaali oli 0,71 prosenttia. Uuden asuntolainan keskimääräinen todellinen kokonaiskorko oli tammikuun 2024 alussa 4,31 prosenttia ja helmikuussa 4,29 prosenttia. OP uusimaa laski marginaaliaan ja Hypo muita kuluja. Vertailussa mukana olevien pankkien marginaalit vaihtelivat nyt pankeittain 0,60 – 0,80 prosentin haarukassa. Pankkien primekorot olivat helmikuun alussa 1,50 – 3,50 prosentin välillä pankista riippuen.

Todellinen kokonaiskorko = marginaali + viitekorko + nostokulut + laskutuspalkkiot laina-ajalle jaksotettuna (efektiivinen korko)

Pankki tod. korko % marg. % muut kulut, € viitekorko S-Pankki Oyj** 4,17 0,60 950,00 eur 12 kk Nooa Säästöpankki 4,20 0,60 1450,00 eur 12 kk OP Uusimaa * 4,23 0,65 1200,00 eur 12 kk POP-Pankki Suomen Op 4,29 0,70 1350,00 eur 12 kk Danske Bank 4,32 0,75 948,00 eur 12 kk Hypo 4,309 0,725 1200,00 eur 12 kk Aktia Pankki Oyj 4,32 0,75 952,00 eur 12 kk Handelsbanken 4,33 0,75 1130,00 eur 12 kk Nordea 4,38 0,80 1152,00 eur 12 kk Ålandsbanken 4,39 0,80 1276,00 eur 12 kk

* bonuskertymä 525 €/v, ** Suositus 50 % euribor ja 50 % kiinteä korko

Euribor 1.2.2024

euribor 3 kk 3,884 %

euribor 6 kk 3,832 %

euribor 12 kk 3,505 %

Jos nosti helmikuun alussa 2023 asuntolainan, jonka lainakorko oli 4,144 prosenttia, niin korkojakson nyt vaihtuessa 1.2.2024 lainakorko on 4,215 prosenttia eli muutos on + 0,071 prosenttiyksikköä. 150 000 euron 20 vuoden asuntolainassa annuiteettimaksu olisi nyt 926,05 € 1.2.2024 ja 1.2.2023 annuiteettimaksu oli 920,39 €. Kuukausimaksu kasvaa nyt korkojakson vaihtuessa siis vain 5,66 € ja vuodessa korotus on 67,92 €. Vuodessa lainamaksuja kertyy nyt 11 112,60 €.

Inflaation kehityksen pysyessä urallaan voi lyhyempien markkinakorkojen tasot saavuttaa vuoden euriborin kesään mennessä.

Lähde: Suomen Rahatieto