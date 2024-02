Helsingissä voi viettää hauskan talviloman

Helsingissä voi viettää talvilomaa monin eri tavoin niin ulkona kuin sisälläkin. Lapsiperheille ja nuorille suunnattuja tapahtumia on tarjolla eri puolilla kaupunkia. Tapahtumia järjestetään nuorisotaloilla, liikuntapaikoilla, leikkipuistoissa, kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa ja museoissa. Talviloman tarjonta kootaan Nuorten Helsinki -verkkosivulle osoitteeseen Nuorten Helsinki.

Kaupunginmuseossa planetaarinen disco

Kaupunginmuseon Sun Bodi – Helsingin hikinen historia -näyttelyssä voit treenata ilmaiseksi vaikka joka päivä koko hiihtoloman ajan. Liikkumaan pääset myös utopistisessa Planetbic-yhteisöperformanssissa perjantaina 16.2. klo 18–21. Performanssin jälkeen tanssitaan planetaarisessa discossa, jonka musiikkivalinnoista vastaa DJ Bunuel. Kaupunginmuseoon on aina vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kirjastoissa työpajoja ja leffanäytöksiä lapsille

Kirjastoissa ympäri Helsinkiä on luvassa peliturnauksia, työpajoja ja leffanäytöksiä. Viikin kirjastossa pääsee rakentamaan lukumajoja maanantaina 19.2. ja Maunulan kirjastossa ratkotaan velhoteemaista pakohuonepeliä tiistaina 20.2. Pasilan kirjaston lastenalue on muuntautunut Skidipeliksi, jättimäiseksi lautapeliksi, joka on pelattavissa päivittäin koko talvilomaviikon ajan klo 12 alkaen.

Leikkipuistoissa luvassa paljon hauskaa tekemistä

Leikkipuistossa on hauskaa, maksutonta tekemistä talvilomalla lapsiperheille ja koululaisille. Lapsiperheet ovat tervetulleita leikkimään, osallistumaan ohjattuun toimintaan ja viihtymään leikkipuistoon niin ulko- kuin sisätiloihinkin. Lisätietoja talviloman tapahtumista leikkipuistoissa löydät osoitteesta hel.fi/leikkipuistot.

Kulttuurikeskuksissa vietetään tanssivaa talvilomaa, tehdään taidetta ja lähdetään leffaan

Helsingin kulttuurikeskuksissa talvilomaa voi viettää maksuttomien elokuvien, työpajojen ja harrastuskurssien parissa.

Annantalo kutsuu alakoululaiset Tanssivaan talvilomaan, jonka ohjelmassa on tanssiaiheisia elokuvia, tanssityöpajoja ja -esityksiä koko viikon ajan. Maksuttomiin talvilomaelokuviin pääsee myös Malmitalolla ja Vuotalolla.

Malmitalon Siivoushulinoissa (ke 21. – to 22.2.) hypätään jättipesulaan ja askarrellaan pehmoisia pölyhuiskia sekä hulvattomia imureita. Vuotalossa voi poiketa Ragamuf-ryijytyöpajassa (ma 19. – pe 23.2.). Perjantaina 23.2. Vuotalossa vietetään Ramadanriehaa, jonka ohjelmasta löytyy monenlaista hauskaa tekemistä koko perheelle satutuokioista pinssipajoihin ja peleistä hennaukseen.

Nuorisotaloilla voi viettää talvilomaa harrastaen

Nuorisotalot eri puolilla kaupunkia järjestävät talvilomaviikolla retkiä, tapahtumia ja työpajoja. Esimerkiksi Malmin nuorisotalon cosplay asusteiden työpaja alkaa maanantaina 19.2, ja Tapulikaupungin nuorisotalo järjestää pilkkiretken keskiviikkona 21.2. Talvilomaviikolla voi myös kokeilla miksausta, scratchausta ja jugglausta, kun DJ Bootcamp alkaa maanantaina 19.2. klo 16 Tiivistämöllä. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

Nuorisotaloillle voi tulla viettämään lomaviikkoa myös ihan muuten vain. Nuorisotalojen avoimissa illoissa pelataan, kokkaillaan, katsellaan leffoja ja hengaillaan yhdessä kavereiden kanssa. Talviloman tarjonta löytyy Nuorten Helsinki -verkkosivulta osoitteesta https://nuorten.hel.fi/talviloma/.

Stadin talviriehassa ilahduttavat Muumit ja Ryhmä Hau!

Talviloman perinteinen koko perheen tapahtuma Stadin talvirieha järjestetään Paloheinän ulkoilualueelle keskiviikkona 21.2. kello 15.30–18.30. Tänä vuonna talviriehaa tähdittävät lasten suursuosikit Muumit ja Ryhmä Hau! Stadin talvirieha on maksuton. Lisätietoja talviriehasta löytyy osoitteesta liikunta.hel.fi.

Alakouluikäisille suunnatussa EasySport –tapahtumassa Töölön Kisahallilla on tarjolla paljon hauskaa liikunnallista tekemistä maanantaista keskiviikkoon klo 11.00–14.00. Keskiviikkona 21.2. klo 15–20 Liikuntamyllyssä järjestetään 13–29-vuotiaille suunnattu lajikokeiluilta, jonka aikana pääsee tutustumaan uusiin lajeihin.

Luistelukentät ja ladut kutsuvat koko talvilomaviikon ajan ulkoilemaan. Luistelukenttien ja latujen tilannetiedot voi tarkistaa osoitteesta ulkoliikunta.fi. Myös kaupungin uimahallit ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti.