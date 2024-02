Välfärdsplanen för 2024–2026 godkändes

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on osoittautunut vetovoimaiseksi työnantajaksi opiskeluhuollon psykologeille 13.2.2024 13:49:52 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuollon psykologivaje on saatu puolitettua hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Psykologipalveluissa on saatu lisättyä vakituisten psykologien määrää 24 psykologilla. Myös psykologipalvelujen saatavuus opiskelijoille on vahvistunut, ja kaikkien alueen oppilaitosten opiskelijoilla on nyt mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa.