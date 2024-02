Talvilomalla Kauppakeskus Myllyssä voi piirtää seinille ja kohdata kutovia mummoja

Kauppakeskus Myllyn tuorein investointi asiakkaiden viihtyvyyteen on uusi leikkipaikka, joka avataan talvilomaviikolla. Leikkipaikka on pinta-alaltaan peräti 185 neliötä, ja se sijaitsee kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa Silmäasemaa vastapäätä.

– Toivotamme Myllyn pikkuasiakkaat tervetulleiksi keltaisten porttien kautta uuteen leikkipaikkaamme. Meille on tärkeää, että Mylly on alati uudistuva ja kaiken ikäisten asiakkaiden silmissä kiinnostava kohde, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Leikkipaikasta löytyy hauskaa tekemistä monille eri ikäryhmille, ja Myllyn suositut muskarit siirtyvät uuteen leikkipaikkaan keskiviikosta 21. helmikuuta alkaen.

– Leikkipaikan sisustus ja kalusteet on suunniteltu juuri Myllyä ja asiakkaitamme varten. Leikkipaikan yhteydessä lastenhoitohuone, jossa on kaksi imetyskoppia, mahdollisuus lämmittää ruokaa sekä wc-tilat, joissa on myös oma pikkupönttö lapsille, kertoo Kauppakeskus Myllyn konseptipäällikkö Meri Hakulinen.

Talvilomalla leikitään

– Maanantain avajaiset ovat täynnä ohjelmaa, ja toivomme, että kaikki pienet asiakkaamme tulevat ihmettelemään uutta leikkipaikkaa. Ilmassa on myös sirkustaikaa: ilmapallotaikuri tekee ilmapalloeläimiä ja sirkuskoululaiset esittävät katusirkustemppuja, lupaa markkinointipäällikkö Mira Salo.

Maanantaista alkaa myös perheille suunnattu talvilomaviikko, jossa on monipuolista ohjelmaa sunnuntaihin asti.

– Piirtelysalissa luovuus saa vapaat kädet: nyt seiniin piirtely on kerrankin sallittua. Suurella pelialueella taas voi pelata tuttuja pelejä kuten Huojuvaa tornia tai ristinollaa jättipalikoilla. Tiistaista lauantaihin leikkipaikan edustalta voi lainata suosittuja lasten sähköautoja, kertoo Mira Salo.

Yksi talvilomaviikon teemoista on löysäpipoisuus. Paikan päällä Myllyssä on myös pöytyäläinen Myssyfarmi, jonka pop up -myymälä on auki koko viikon. Lisäksi Myssyfarmi järjestää ohjattua toimintaa: farmilaiset tuovat paikalle Suomen suurimman villamyssyn sekä kutovia mummoja, ja työpajoissa voi valmistaa itselleen tupsun.

– Pipoteema näkyy myös toivottavasti Myllyn liikkeiden henkilökunnan pukeutumisessa, palkitsemme nimittäin löysäpipoisimman myllyläisen. Ainakin meidän toimistolla kaikki pitävät pipoja koko viikon, naurahtaa Salo.

Rituals avaa ovensa

Torstaina 15. helmikuuta Myllyssä avautuu kosmetiikkaketju Ritualsin elämyksellinen konseptimyymälä, joka on samalla ketjun ensimmäinen myymälä koko Länsi-Suomessa. Myymälä sijaitsee 1. kerroksessa lähellä Myllyntoria, Nansoa vastapäätä.

– Rituals on vahva brändi, jonka tulosta Myllyyn olemme erittäin iloisia. Ritualsin kaltaisten konseptimyymälöiden kiinnostus Myllyä kohtaan kertoo paitsi Myllyn kiinnostavuudesta vuokralaisasiakkaiden keskuudessa, myös edelleen vahvistaa Myllyn jo ennestään vahvaa mainetta kuluttaja-asiakkaiden mielissä, Mari Hantula toteaa.

Talvilomaviikon ohjelma: