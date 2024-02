Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku jatkuu

EMBARGO 1.2.2024 klo 12.00 - Tutkimus: Joka kolmas aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi 1.2.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Yli puolet eläkeläisistä voi hyvin ja kokee asettuneensa eläkeläisen rooliin luontevasti, käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Vaikeimmaksi eläkkeelle jäämisen kokivat he, joille työllä on erityinen merkitys, kuten yrittäjät. Arvio omasta jaksamisesta työelämässä on parantunut edellisvuodesta. Useampi kuin joka kolmas kuitenkin aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi.