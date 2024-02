Kaikki Espoon kirkot ovat nyt avoinna sateenkaarihäille

Samaa sukupuolta olevat parit voivat varata vihkitilaisuuden tai avioliiton siunaamisen kaikkiin Espoon seurakuntien tiloihin, kun myös Espoonlahden seurakuntaneuvosto hyväksyi käytännön kokouksessaan 13. helmikuuta. Asiaa käsiteltiin seurakuntalaisaloitteen pohjalta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 13-4. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.



Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Esbo svenska församling, Leppävaaran seurakunta ja Tapiolan seurakunta tekivät asiassa myönteisen päätöksen vuonna 2022. Olarin seurakunnassa päätös syntyi helmikuussa 2023.



Espoonlahden kirkkoherra Jukka Lehti pitää asiaa merkittävänä seurakuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta.



- On tärkeää, että kaikilla espoolaisilla on mahdollisuus avioliittoon vihkimiseen tai sen siunaamiseen omassa kotikirkossaan, Lehti sanoo.



Päätökset perustuvat kirkkojärjestyksen säädökseen, jonka mukaan seurakunnan tilojen käytöstä päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä.



Vihkimistä koskeva tilavaraus tehdään Espoon seurakuntien palvelukeskukseen. Espoon seurakuntien verkkosivuilla on asiasta tarkemmat ohjeet.