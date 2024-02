Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään Vaasassa 27. huhtikuuta teemalla Veteraanien perintö turvataan – yhdessä onnistumme

Vuoden 2024 kansallisen veteraanipäivän teema ” Veteraanien perintö turvataan – yhdessä onnistumme; Veteranernas arv bevaras – tillsammans lyckas vi" viestii veteraanien perinnön säilymisen ja sen jatkuvan tunnettuuden turvaamisen tärkeydestä.

- Teeman sanoma on erityisen tärkeä nyt, kun veteraanisukupolvi on poistumassa lopullisesti keskuudestamme ja veteraanien järjestötoimintaa ollaan siirtämässä jälkipolvien tekemän perinnetyön suuntaan. Tämän vuoden teemassa veteraanien perintö sitoudutaan turvaamaan. Siinä myös onnistutaan, kun se tehdään veteraanien oppien mukaisesti – yhdessä, sanoo juhlatoimikunnan jäsen, professori Ilkka Virtanen, joka on kartoittanut veteraanipäivien historiaa ja teemoja eri vuosilta.

Vuoden 2024 veteraanipäivän visuaalisen ilmeen on luonut Vaasan kaupungin graafikko Jouko Keto.

- Kulkiessamme pitkin metsiämme voimme nähdä, miten mustikanvarvut tuottavat uutta satoa ja miten vesistömme sulavat talven jälkeen yhä uuteen kesään. Poimiessamme mustikan mättäästä muistamme, mitä sotiemme veteraanit ovat uhranneet sen puolesta, että voimme tänäkin päivänä seistä metsän hiljaisuudessa – itsenäisessä Suomessa, kuvailee Keto ajatusta ilmeen takana.

Pääjuhla Botniahallissa 27. huhtikuuta

Veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Botniahallissa (Papinsaarentie 2, Mustasaari) 27.4. klo 13.30 alkaen.



Juhla televisioidaan suorana lähetyksenä ja sitä voi katsoa Yle1 -kanavalla ja Yle Areenassa.

Juhlan tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Veteraaniviikolla järjestetään oheisohjelmaa

Veteraanipäivän viikolle järjestetään monipuolista ohjelmaa, jolla kunnioitetaan Veteraanipäivän sanomaa ja siirretään tietoutta myös nuoremmille sukupolville.

Juhlapäivänä on ekumeeninen, kaksikielinen juhlajumalanpalvelus sekä juhlallinen lipunnosto Suomen Vapaudenpatsaalla. Viikolle on luvassa muun muassa luentoja, opastuksia, yhteislaulua, museovierailuja. Koko viikon ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Kaikki mukaan – yhdessä

- Kutsumme kaikki viettämään kanssamme veteraanipäivää ja myös koko viikkoa. Haluamme omalta osaltamme tehdä veteraanien työtä näkyväksi niin, ettemme unohda tätä arvokasta perintöä. On tärkeää, että nuoremmatkin sukupolvet tietävät historiamme ja ammentavat siitä tulevaisuuteen, sanoo järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Vaasan kaupungin sivistystoimen toimialajohtaja Christina Knookala.



Vaasassa vietettiin kansallisen veteraanipäivän pääjuhla edellisen kerran vuonna 1998 teemalla ”Sotiemme miehet ja naiset – itsenäisyyden turva; Män och kvinnor i våra krig – värnet för vår självständighet”

Veteraanipäivää ja sen viikkoa valmistellaan kaupungin vetämänä laajassa yhteistyössä. Valmisteluissa mukana ovat muun muassa Puolustusvoimat, seurakunnat sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt.

Lisätietoa päivästä ja tapahtumista: www.kansallinenveteraanipaiva.fi