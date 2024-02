PRO-finalisti Pasi Brilli on mies matkailukohde Bomban innovatiivisten makuelämysten takana

Ruoan kotimaisuudesta ei tingitä tiukkoinakaan aikoina – ostoskoriin kirivät nyt kotimaiset oma merkki -tuotteet 12.2.2024 08:31:00 EET | Tiedote

Kotimainen ruoka on pitänyt pintansa hintapaineista huolimatta: S-ryhmän myymästä ruoasta yhä noin 80 % on kotimaassa valmistettua. Viime aikoina suosiotaan ovat kasvattaneet etenkin kotimaiset ja hinta-laatu-suhteeltaan houkuttelevat oma merkki -tuotteet. Hitiksi on noussut kymmenen vuotta täyttävä S-ryhmän oma Kotimaista-tuotesarja.