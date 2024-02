Kutsu medialle: Tervetuloa SAMAKin kongressiin Kööpenhaminaan 27.2.2024

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin valtiopäivien avajaiskeskustelun puhe 13.2.2024 14:25:57 EET | Tiedote

Valtiopäivien avajaiskeskustelun ryhmäpuheenvuoro 13.2., SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (Puhuttaessa muutokset mahdollisia) Puhemies, hyvät kollegat! Orpon oikeistohallitukselle tulee pian vuosi täyteen. Hallituspuolueet lunastivat valtakirjansa lupaamalla lopettaa velkaantumisen, luomalla satatuhatta uutta työpaikkaa ja kääntämällä kansalaisten arjen kustannukset laskuun. Valtionvarainministeri Purra vannoi ennen vaaleja, että pienituloisilta suomalaisilta ei leikata, ja pääministeri Orpo lupasi, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia. Puhemies, Nu är det en bra tid att utvärdera åt vilket håll Orpos regering tar Finland. Ikävä tosiasia on, että velkaantuminen ei ole loppumassa, ei pysähtymässä, ei edes hidastumassa: se on kiihtymässä tällä vaalikaudella. Hallitusta uhkaa joutuminen EU:n tarkkailuluokalle, alijäämämenettelyyn. Sataan tuhanteen työpaikkaan on nyt matkaa 120 000 hallitusneuvotteluista laskien. Suunta on nyt väärä. Kasautuvat leikkaukset ovat viemässä, esimerki