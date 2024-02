Kuusi kymmenestä suomalaisesta valmiita vaihtamaan sähköautoon – latausmahdollisuudet saatava nyt kuntoon

Sähköautoilu on vahvasti vakiintumassa osaksi suomalaisten arkea: 54 % uusista autoista oli ladattavia vuonna 2023, ja erityisesti työsuhdeautoissa täyssähköautojen osuus kasvaa nopeasti. Tämä avaa kuluttajille mahdollisuuden hankkia käytettyjä ladattavia ajoneuvoja, erityisesti kun samalla markkinoille on tullut entistä edullisempia täyssähköautomalleja.

Suomalaisten autoilijoiden edunvalvoja Autoliitto sekä Virta, yksi maailman johtavista latauspalvelualustoista, tutkivat osana Autoliiton vuotuista barometriä suomalaisten aikeita siirtyä sähköautoilijoiksi ja latauspalveluiden roolia tässä muutoksessa. Tammikuussa 2024 tehtyyn kuluttajabarometriin vastasi tuhat suomalaista autoilijaa.

Barometrin mukaan 29 % vastaajista on jo päättänyt vaihtaa ladattavaan ajoneuvoon, kun taas 31 % harkitsee vielä siirtymistä ja tuo esiin edullisten autojen sekä riittävien latausmahdollisuuksien tarpeen. Vastaajista 64 % ilmoitti edullisemmat käyttökustannukset syyksi vaihtaa käyttövoimaa, kun taas 41 % mainitsi ympäristösyyt – naisista lähes puolet eli 49 %.

– Yhä useampi suomalainen harkitsee siirtymistä ladattavan auton käyttäjäksi, jolloin tiedon ja palveluiden kysyntä kasvaa. Erityisesti nopean ja vaivattoman julkisen lataamisen tarve korostuu. Työskentelemme aktiivisesti poistaaksemme näihin liittyviä esteitä ja rakennamme valtakunnallista pikalatausasemien verkostoa, joka on avoin kaikille, mutta edullisempi Autoliiton jäsenille, sanoo Autoliiton latausyhtiö AL-lataus Oy:n toimitusjohtaja Niila Rajala.

– Suurin kysyntä kohdistuu nyt nopeaan julkiseen lataamiseen. Meidän oman valtakunnallisen datamme mukaan ladatun energian määrä per latauskerta on kasvanut 85% viimeisen neljän vuoden aikana. Ladatun energian määrä latauspistettä kohti on jopa nelinkertaistunut. Tämä kertoo esimerkiksi suurempiakkuisten täyssähköautojen kasvaneesta osuudesta, kertoo Virran toimitusjohtaja Jussi Palola.

Latausmahdollisuudet ja maksamisen helppous puhuttavat

Kyselytutkimuksen mukaan latauspisteiden määrä pääteiden varrella on suurin yksittäinen autoilijoiden kokemaan sähköautoilun helppouteen vaikuttava tekijä. Toisaalta tietoisuus latausmahdollisuuksista kasvaa sitä mukaa, mitä tutummaksi sähköautoilu tulee. Tutkimuksessa 49 % vastaajista koki, ettei heillä ole latausmahdollisuutta, mutta ladattavaa ajoneuvoa harkitsevien keskuudessa vastaava luku on 24 %. Erityisesti kerrostaloasujille julkinen latausverkosto on tärkeä.

– Barometri tukee aiempien tutkimusten kertomaa viestiä siitä, että mobiilisovelluksia pidetään järkevinä ennen kaikkea vakituisesti käytetyillä latausasemilla, mutta tien päällä ”vierailla” latureilla ladatessa fyysinen korttimaksu ilman rekisteröitymisen vaivaa on autoilijoiden toivelistan kärjessäi, sanoo Palola.

Autoliitto vastaa korttimaksamisen kysyntään tuomalla jokaiseen valtakunnallisen verkostonsa uuteen asemaan Virran toimittamat korttimaksukioskit huhtikuussa voimaan astuvan EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria määrittävän asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) eli AFIR-regulaation mukaisesti. Asetuksen on tarkoitus parantaa hinnoittelun näkyvyyttä sekä mahdollisuuksia käyttää luottokorttia latauksen maksamisessa. Lisäksi sen myötä latauspalveluita tarjotaan huomattavasti aiempaa tiheämmässä.