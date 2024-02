Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutuminen etenee – museorakennuksen suunnittelukilpailu käynnistyy huhtikuussa

Helsingin kaupunginvaltuusto on 14. helmikuuta hyväksynyt yhteensä 60 miljoonan euron pääomalahjoituksen Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi. Suomen valtio on vahvistanut sitoutumisensa vastaavaan rahoitukseen joulukuussa 2023. Lisäksi säätiö kerää yksityisiltä tahoilta vähintään 30 miljoonaa euroa, jolloin museohankkeelle muodostuu myös vahva yksityinen rahoituspohja. Yhteensä vähintään 150 miljoonan euron suuruisen pääoman tuotoilla mahdollistetaan kunnianhimoinen museotoiminta museon uudisrakennuksessa.

Yhdessä päätökset merkitsevät sitä, että pitkään suunniteltu uusi valtakunnallinen arkkitehtuuri- ja designmuseo etenee kohti toteutusta. Museohankkeen edistämistä jatketaan Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön tammikuussa 2024 julkaiseman toteutussuunnitelman pohjalta. Tavoiteaikataulun mukaan museo voisi avautua Helsingin Eteläsatamaan rakennettavassa uudessa museorakennuksessa 2030. Museotoimintaa uudisrakennuksessa ylläpitää Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön omistama AD-museo Oy, johon Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo ovat yhdistyneet.

”Uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota on valmisteltu huolella ja pitkään. On kerrassaan mahtavaa, että nyt se toteutuu. Museo vahvistaa Helsingin kansainvälistä vetovoimaa ja tarjoaa kaupunkilaisille uuden syyn tulla keskustaan. Yhdessä uudistuvan Makasiinirannan kanssa museo muodostaa uutta houkuttelevaa kaupunkitilaa merelliselle paraatipaikallemme. Se on kannattava investointi, joka luo työpaikkoja sekä tuo asiakkaita yrityksille ja matkailijoita Helsinkiin. Museo on sijoitus tulevaisuuteen”, kommentoi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Suunnittelukilpailu käynnistyy huhtikuussa ja ratkeaa vuoden 2025 aikana

Uudesta museorakennuksesta järjestetään yleinen ja kansainvälinen, kaksivaiheinen suunnittelukilpailu. Tavoitteena on arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti ensiluokkainen lopputulos, joka luo puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle sekä muodostaa uutta ja elävää kaupunkitilaa yhdessä uudistuvan Makasiinirannan alueen kanssa.

Suunnittelukilpailu käynnistyy 11. huhtikuuta 2024. Kilpailuohjelma julkaistaan kilpailun käynnistyessä. Kilpailun tulokset julkistetaan elokuussa 2025.

Suunnittelukilpailun järjestävät Helsingin kaupungin ja Suomen valtion omistama Kiinteistö Oy ADM sekä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Helsingin kaupungin kanssa.

Eri alojen kotimaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva tuomaristo julkistetaan ennen kilpailun käynnistymistä. Jaettava palkintosumma on yhteensä enintään 400 000 euroa. Kilpailun kielenä on englanti. Lisätietoja osallistumisoikeudesta löytyy kilpailun verkkosivulta.

Lue lisää suunnittelukilpailusta uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon verkkosivuilta.