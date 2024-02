Tyttöjen välistä ystävyyttä ja raikasta vihaa 1930-luvun Italiassa – En pelkää mitään on nuoren italialaiskirjailijan sensaatiomainen läpimurto

”Sanat ovat vaarallisia, jollei harkitse, mitä sanoo.”

”Sanathan ovat pelkkiä kirjaimia”, sanoin ja koetin naurahtaa, sillä hänen naamansa alkoi hirvittää minua, enkä halunnut riidellä.

Hän naulitsi katseensa minuun. ”Sanat eivät ole koskaan pelkkiä kirjaimia.”

Monzan kaupunki 1936. Francesca on 12-vuotias kunniallisen perheen tytär, joka on kasvatettu tottelemaan. Hän on tottunut tarkkailemaan etäältä joessa leikkivää villiä tyttöä, kirotuksi huhuttua Maddalenaa, kunnes eräänä päivänä yhteinen valhe luo siteen tyttöjen välille ja he ystävystyvät. Maddalenan seurassa Francesca oppii sivuuttamaan yhteisön paheksunnan. Samaan aikaan kaupunkia puhuttaa Mussolinin sota Etiopiaa vastaan.

En pelkää mitään on kirjallinen sensaatio täynnä raikasta vihaa ja ylistys tyttöydelle, nuoruudelle ja vastavoimalle. Uuden sukupolven Elena Ferranteksi tituleeratun Beatrice Salvionin kirjoitustyylissä feministinen energia yhdistyy tarkkaan kuvaukseen hänen kotikaupunkinsa Monzan liki sadan vuoden takaisesta, fasismin läpäisemästä todellisuudesta.

”Salvioni kirjoittaa käsittämättömän kypsästi ikäisekseen. Ja hänellä on pettämätön rytmin taju” – La Repubblicca

”Mestarillinen” – Elle

Beatrice Salvionin (s. 1995) keväällä 2023 ilmestyneestä esikoisromaanista muodostui nopeasti myyntimenestys Italiassa, ja sen käännösoikeudet myytiin jo käsikirjoitusvaiheessa lähes 30 maahan. Salvioni vierailee kesäkuussa Suomessa.

Beatrice Salvioni: En pelkää mitään

alkuteos La Malnata

suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä

319 sivua

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana, lukija Elisa Salo



