Naruhyppely muuttuu nykytanssiksi

Olipa kerran todella pitkä hyppynaru. Naru oli paljon, paljon pidempi kuin se, jonka luultavasti kuvittelet nyt mielessäsi.

Vielä vähän pidempi

vielä pidempi

pidempi

Sara Grotenfeltin ja Selma Reynisdóttirin HOPP on naruhyppelyesitys. Se on nostalgista oleilua mielikuvituksen leikkikentällä lapsuuden pihaleikin äärellä ja kurotus kohti vanhojen liikkeiden uusia merkityksiä.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuonna 2019 tavanneet tanssija-koreografit päätyivät kumpikin takaisin hyppynarun pariin korona-pandemian aikana.

- Hypimme aluksi kumpikin itseksemme, mutta kerran kohtasimme sattumalta kuntosalilla. Kävi ilmi, että meitä molempia oli alkanut kiinnostaa paluu tämän toiminnan pariin, josta olimme lapsina pitäneet kiinni tylsistymisen hetkinä, Grotenfelt ja Reynisdóttir kertovat.

Tämän sattuman seurauksena lopulta syntynyt uusi teos HOPP on yksinkertaista toimintaa, josta kumpuaa monimutkaisia mielleyhtymiä. Yleisö kutsutaan osaksi sykkivää maisemaa, jossa innostuminen ja väsyminen on väistämätöntä.

- Olimme molemmat huomanneet, että samalla kun hyppiminen synnyttää iloa, se tuntuu aikuisessa kehossa hyvin erilaiselta kuin lapsena: sydän hakkaa lujempaa ja hengästyminen tapahtuu huomattavasti nopeammin. Samalla aloimme kuitenkin myös nähdä naruhyppelyn koreografisen potentiaalin; yksinkertainen toiminta alkoi synnyttää monimutkaisia assosiaatioita, koreografit jatkavat.

Grotenfeltin ja Reynisdóttirin mukaan loikka naruhyppelystä tanssiin ei ole pitkä. Molemmissa esimerkiksi hyödynnetään toistuvia askeleita, rytmejä ja kuvioita. Hyppynaru on myös elementti, joka yhdistää tilassa olevia ihmisiä toisiinsa.

- Hyppiminen ja narusta lähtevä ääni myös synnyttävät tilaan pulssin. Olemme kutoneet tästä yhdessä äänisuunnittelijamme, muusikko Diego Manatritzion kanssa näyttämölle sykkivän visuaalisen ja äänellisen maiseman. Kutsumme yleisön mukaan olemaan avoimia odottamattomille assosiaatioille, joita tämä monelle lapsuudesta tuttu fyysinen toiminta saattaa synnyttää, Grotenfelt ja Reynisdóttir toteavat.

HOPPin taiteelliseen työryhmään kuuluvat lisäksi lavastaja Oscar Dempsey, valosuunnittelija Alina Pajula, pukusunnittelija Ella Snellman sekä taiteellinen mentori ja tuotannollinen apu Riikka Lakea.

HOPP nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 28.2.–9.3. Lue Sara Grotenfeltin ja Selma Reynisdóttirin koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta (englanniksi).

Sara Grotenfelt ja Selma Reynisdóttir ovat myös mukana Oslossa 14.–18.2. järjestettävän ICE HOT Nordic Dance Platformin ohjelmassa. He esittelevät HOPP-teosta kansainvälisille kuraattoreille suunnatun ammattilaistapahtuman More More More -pitcausohjelmassa 16. helmikuuta.

KANTAESITYS

Sara Grotenfelt – Selma Reynisdóttir: HOPP

Koreografit ja tanssijat | Koreografer och dansare: Sara Grotenfelt, Selma Reynisdóttir

Valosuunnittelija | Ljusdesigner: Alina Pajula

Muusikko ja äänisuunnittelija | Musiker och ljuddesigner: Diego Manatrizio

Pukusuunnittelija | Kostymdesigner: Ella Snellman

Tilasuunnittelija | Scenograf: Oscar Dempsey

Taiteellinen mentori, tuotannollinen tuki | Konstnärlig mentor, produktionshjälp: Riikka Lakea

Ennakkokuvat | PR-foto: Helen Korpak

Tuotanto | Produktion: Zodiak – Uuden tanssin keskus, To all my fans ry

Tukijat | Stödjare: Taiteen edistämiskeskus, Svenska kulturfonden, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Samuel Hubers konststiftelse

Resindessit | Residenser: Ehkä-tuotanto, Åbne Scene

Ensi-ilta: ke 28.2.2024 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3, B-aula), Helsinki

Muut esitykset: pe 1.3. klo 19.00 | la 2.3. klo 15.00 | ma 4.3. klo 19.00 | ti 5.3. klo 19.00 | ke 6.3. klo 19.00 | pe 8.3. klo 19.00 | la 9.3. klo 15.00

Taiteilijatapaaminen la 2.3. esityksen jälkeen

Liput: 30 / 27 / 15 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintävastaava Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle