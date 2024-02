Ian Garnerin kirja Z-sukupolvi paljastaa, kuinka Venäjän hallinto kasvattaa nuoristaan uskollisia patriooteja

”Järkyttävä tutkimus Venäjän nuorison raivoisasta tuesta fasismin väkivallalle ja ideologialle – ja siitä, miten Putin on käyttänyt tätä hyväkseen.” – Financial Times

Nykyinen ”fasistinen sukupolvi” on väkivaltaisempi ja aatteellisempi kuin maassa on koskaan ennen nähty.

Z-sukupolvi -teos tuo ensimmäistä kertaa suomalaisille laajasti tietoa siitä, miksi Venäjä ja sen kansalaiset eivät tule kääntymään liberalistisiin asenteisiin, vaikka sota Ukrainassa päättyisi tai Putin astuisi pois vallasta. Garnerin mukaan kansallisaate ei ole enää riippuvainen hallinnon jatkuvista toimista.

Venäjä aivopesee lapsiaan kannattamaan hyökkäyssotaa ja myötäilemään hallintonsa fasistisia oppeja. Maan hallinto on kasvattanut 1990- ja 2000-luvun nuoret fasististen symbolien ja sota-aatteen maailmaan. Kasvatustyön keskiössä on Junarmija. Se on 8–17-vuotiaille suunnattu sotilaallis-isänmaallinen kansalaiskasvatusliike, jossa lapsille ja nuorille opetetaan sotimista.

Garner on haastatellut kirjassaan nuoria, eri lähtökohdista tulevia sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia Venäjällä kasvaneita. Hän paljastaa konkreettisesti, miksi muutos fasistiseen maailmankuvaan on pysyvä, eikä nuorilla ole mahdollisuutta tutustua vaihtoehtoiseen näkemykseen. Hiljentäminen ja petturuuden leima muokkaavat pysyvästi Venäjällä kasvavien asennoitumista länttä vastaan.

”Nuorempia varttuneemmat saattavat kyseenalaistaa vallanpitäjien narratiivit, mutta mitä nuorempi ikärakenne on, sitä sujuvammin lapset puhuvat valtiovallan kieltä kertoen oma-aloitteisesti tarinoita fasistisista ukrainalaisista ja toisen maailmansodan sankareista.”

Kanadalainen Ian Garner on historioitsija ja Venäjän kulttuurin ja sotapropagandan tutkija. Hän on valmistunut tohtoriksi Toronton yliopistosta vuonna 2017 opiskeltuaan sitä ennen Bristolin yliopistossa ja Pietarin valtion konservatoriossa.

Ian Garner: Z-sukupolvi – Venäjän fasistiset nuoriso- ja lapsisotilaat (Docendo 2024), sidottu, 336 sivua. Alkuteos: Z Generation: Into the Heart of Russia’s Fascist Youth, julkaistu englanniksi kesällä 2023. Suomentaja Kyösti Karvonen.

